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۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

هفته ششم لیگ برتر/

شکست خانگی تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه مقابل صدرنشین

شکست خانگی تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه مقابل صدرنشین

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ساحلی صنعت کشاورزی مبارکه در هفته ششم مسابقات لیگ برتر مقابل صدرنشین گروه خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ساحلی صنعت کشاورزی مبارکه و گلساپوش یزد عصر چهارشنبه در زمین فوتبال ساحلی مبارکه آغاز شد.

در این دیدار که در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور برگزار شد، دو تیم نتوانستند در طول مسابقه امتیازی کسب کنند.

تیم صنعت مبارکه در این دیدار به دنبال کسب نتیجه و پیروزی بود و در صدد بود که در این دیدار خانگی امتیاز کسب کند اما به دلیل مصدمیت بازیکنان خود نتوانست امتیاز کسب کند.

این تیم با وجود میزبانی در این بازی، نتوانستند از سد حریف بگذرند و در پایان ضربات پنالتی بازی راواگذار کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده علی شریفات، مرتضی رهگشا، آرش زارعی و آیت صادقی بود.

کد مطلب 1706155

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