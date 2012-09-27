انس باقرآن باعث رستگاری خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان میامی شامگاه چهارشنبه در جمع قاریان و حافظان قرآن کریم، انس با قرآن را مایه رستگاری انسان دانست و گفت: یکی از وظایف مهم خانواده ها تربیت فرزندان خود با آموزه های دینی و قرآن است.

احمد قاضی با اشاره به اثرات تربیتی قرآن مجید بر تربیت فرزندان، تصریح کرد: چنانچه خانواده ای قرآن را سرلوحه تربیت زندگی خود قرار دهد آینده فرزندان خود را بیمه کرده است.

وی افزود: برنامه ریزی صحیح و قرآنی والدین در محیط گرم خانواده جهت تربیت فرزندان، سعادت و خوشبختی آینده جوانان و نوجوانان را در بر دارد.

عالی ترین مقام دولت در شهرستان میامی ضمن تاکید بر اینکه والدین به ویژه مادران باید برای سعادت فرزندان خود کوشا باشند، خاطرنشان کرد: مهمترین ابعاد تربیت، تربیت معنوی است که به عقیده ما در تربیت اسلامی، پرورش این بعد، غایت همه ابعاد دیگر است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی نیز در این محفل گفت: انس با قرآن و عترت در جامعه و به ویژه خانواده ها موجب رستگاری و نزدیکی به خداوند است.

حجت الاسلام مجید بخشی، به اهمیت انس با قرآن در کانون خانواده ها اشاره کرده و افزود: قرائت قرآن باید در برنامه روزمره خانواده ها جای داده شود تا فرزندان از این برنامه برای آینده خود الگو بگیرند.

در این محفل نورانی که با حضور تعدادی از حافظان و قاریان برجسته کشوری، مسئولان محلی و دیگر مردم شهر میامی برگزار شد، اجراء قرائت قرآن و مولودی خوانی توسط خواهران روشندل به نورانیت این محفل افزود.