همایش علمی فرهنگ و مدیریت جهادی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش علمی فرهنگ و مدیریت جهادی با هدف ترویج فرهنگ مدیریت جهادی همزمان با هفته دفاع مقدس در جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

دبیر همایش، در ابتدای این همایش گفت: جهاد کشاورزی به منظور توسعه و رشد بخش کشاورزی نیاز به یک هماهنگی، همدلی و اتحاد دارد که حرکت پایدار و عمومی همه زیربخش های جهاد کشاورزی را می طلبد.

حجت الاسلام دهقان بیان کرد: توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری رشد بسیار خوبی داشته است و استان چهارمحال و بختیاری توانمندیهای بالایی برای توسعه این بخش دارد.

در این همایش 25مقاله با عنوان فرهنگ مدیریت جهادی ارائه شد که شش مورد به عنوان مقاله برتر معرفی و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

پایان برداشت حبوبات دیم در اراضی استان چپهارمحال و بختیاری

معاون مدیریت زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از پایان برداشت حبوبات دیم در سطح اراضی استان خبر داد.

بهمن خسروی گفت:حبوبات دیم سطحی معادل 2835 هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص داده است و از سطح مذکور 1تن و 718کیلوگرم حبوبات دیم برداشت شد.

خسروی گفت: بیشترین سطح زیر کشت را شهرستان اردل دارد.

وی اظهار کرد: کشاورزان استان حبوبات دیم شامل عدس، نخود را کشت می کنند که نخود از ارقام آرمان، آزاد و محلی،عدس نیز از ارقام کویین قزوین، کیمیا و ارقام محلی کشت می شود و امسال رقم عدس - مغان نیز برای اولین بار کشت شده است.

وی افزود: به منظور کنترل آفت سن غلات و بهبود دیم زارهاو با استفاده از تناوب کشت غله و لگوم افزایش سطح زیر کشت حبوبات دیم را داشته ایم را داشته ایم.



کشاورزان چهارمحالی گندم وجو را با تاخیر کشت کنند



سرپرست مدیریت حفظ نباتات از خسارت بالای بیماری های ویروسی غلات به ویژه گندم و جوخبرداد.

حسین برزگر گفت :به علت خسارت بالای بیماریهای ویروسی غلات بویژه گندم وجورعایت تاخیر در کاشت گندم و جو در پاییز دقت کنند:

وی بیان کرد: بذور علاوه بر ضد عفونی با سموم قارچ کش با سموم حشره کش نیزضدعفونی شود.

وی ادامه داد: ضدعفونی با سم های حشره کش جذبی گا چو 70 درصد پودر و تابل به نسبت 0.7 در هزار وکروزر (مایع)به نسبت یک در هزار (1000گرم سم برای 1000کیلوگرم بذر)به روش خیساندن بذرانجام می شود.

وی تصریح کرد: از بین بردن گندم های خودرو دو الی سه هفته قبل از کاشت و ازبین بردن علف های هرز درون و حاشیه مزرعه الزامی است.

برداشت برنج از اراضی شالیزاری استان چهارمحال و بختیاری

معاون مدیریت زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت برنج در سطح اراضی شالیزاری استان خبر داد.

بهمن خسروی گفت:کشت برنج سطحی معادل سه هزار و 300هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص داده است وپیش بینی می شود از سطح مذکور 17 هزار و 160تن شلتوک و 11 هزار و 154 تن برنج سفید برداشت شود.

خسروی گفت : کشاورزان استان ارقام کوهرنگ، سازندگی، فیروزان، زاینده رود و توده های محلی چمپا و گرده را کشت می کنند که با اجرای طرح سازگاری ارقام جدید و اصلاح شده رقم ساحل نسبت به سایر ارقام تفاوت معنی داری از خود نشان داده است و در سطوح کشت شده برنج جایگاه بسیار عالی را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری برنامه ریزی تاسیس دو بانک تولید نشاء در شهرستان لردگان آغاز گردید که با راه اندازی این دو بانک مشکل تامین نشاءسالم مرتفع خواهد شد.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت را شهرستان لردگان و کمترین سطح زیر کشت را شهرستان شهرکرد داردو اگرچه به دلیل خشکسالی های حادث شده سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته کاهش داشته اما با اعمال روش های به زراعی عملکرد در واحد سطح افزایش داشته و جبران کاهش سطوح برنج را در بر داشته است.