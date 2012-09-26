کتاب "گوجار" خاطرات رزمنده بجنوردی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، عصر چهارشنبه، کتاب "گوجار" به روایت سید یحیی هاشمی نژاد و نویسندگی مهدی الهی فرد با حضور امام جمعه بجنورد در سالن سوره حوزه هنری خراسان شمالی رونمایی شد.

امام جمعه بجنورد در آیین رونمایی از این کتاب گفت: دوران 8 سال دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که باید برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های این دوران به نسل جدید تلاش کنیم.

حجت الاسلام ابولقاسم یعقوبی رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس را ستود و افزود: انتقال مفاهیم و پیام شهدا، رزمندگان و ایثارگران به نسل‌های آینده از وظایف مهمی است که باید مورد توجه دستگاه‌های فرهنگی قرارگیرد.

وی هنر را بهترین وسیله برای انتقال حماسه‌های رزمندگان اسلام در دوران جنگ تحمیلی عنوان کرد و اظهارداشت: نویسندگی به عنوان یکی از قالب‌های هنر، می‌تواند به خلق آثار ارزنده، فاخر و ماندگار در جامعه بپردازد.

سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی نیز طی سخنانی کوتاه کتاب "گوجار"را حاوی روایت سیدیحیی هاشمی‌نژاد رزمنده و جانباز بسیجی بجنوردی از دوران دفاع مقدس و به ویژه عملیات بیت المقدس سه و فتح قله "گوجار"عنوان و بر تولید آثار فاخر با موضوع دفاع مقدس تاکید کرد.

میثم مرادی افزود: این کتاب به همت حوزه هنری و به روایتگری سید یحیی هاشمی نژاد و نویسندگی مهدی الهی فرد، از رزمندگان حاضر در طول دوران هشت سال دفاع مقدس درشمارگان یک هزار نسخه در قطع وزیری چاپ و منتشر شده است.