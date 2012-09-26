تخلیه و بارگیری دو میلیون تن کالا از گمرک امیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نعیمی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دریانوردان نمونه حوزه بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد بهشهر، اظهار داشت: شعار امسال سازمان جهانی دریانوردی، دریانوردی جهان پس از صد سال، ایران، حال و آینده نامگذاری شده است.

وی با اشاره به حجم تخلیه و بارگیری حدود دو میلیون تن در ششماهه نخست امسال از طریق گمرک امیرآباد، افزود: تلاش ما این است تا بوسیله امکانات و ظرفیت های موجود و توسعه آن در بندر در جهت شکوفایی بخش اقتصادی کشور گام برداریم.

نعیمی بیان داشت: امیدواریم با توسعه تعاملات تجاری با کشورهای عضو به ویژه در آسیای میانه، این ظرفیت را تا سه سال آینده به حدود دو برابر برسانیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران نیز با اشاره به روز دریانوردی اظهار داشت: مدیریت ارشد استان بی صبرانه انتظار دارد ظرفیت تخلیه و بارگیری بندرامیرآباد بهشهر همچنان که مدیریت بندر قول داده بود در سال 93 به 11 میلیون تن برسد که با توجه به نیروهای خلاق بندر امیرآباد، این هدفگذاری دور از دسترس نیست.

سید عیسی هاشمی حیدری افزود: بندر امیرآباد به عنوان بندر نسل سوم بوده و ارزش افزوده به کالا داده شده و صادر می شود که باید بنادر دارای چنین قابلیت هایی باشد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این بندر از ظرفیت اسمی مناسبی برخوردار است و با دارابودن تیم کاری کارآمد تاکنون موفقیت های مناسبی در بندرامیرآباد انجام شده است.

مراسم تجلیل از دریانوردان و کارکنان نمونه بنادر و دریانوردی و شرکت های نفتی و دریانوردی حوزه بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر با حضور معاون عمرانی استانداری مازندران و مسئولان شهرستانی در بندر امیرآباد برگزار شد.