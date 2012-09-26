کشاورزی از ارکان مهم کشور است/ فیروزکوه خودکفا در گوشت قرمز

سعید افشارنادری در حاشیه تشکیل صندوق حمایت از کشاورزان فیروزکوه که عصر چهارشنبه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کشور ما از ظرفیت کشاورزی بالایی برخوردار است و خداوند را شاکریم که فیروزکوه نیز از این نعمت محروم نشده است.

وی بیان داشت: قبل از انقلاب 25 میلیون تن محصولات کشاورزی داشتیم، اما در حال حاضر 117 میلیون تن محصولات کشاورزی داریم و این امر با روحیه جهادی و ایثار تحقق یافته است و یکی از عرصه های مهم اقتصادی مقاومتی کشاورزی است و از مصادیق اقتصاد مقاومتی تولید است.

افشارنادری به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند "اگر سفره ای وابسته به بیگانگان باشد، نمی تواند ادعای استقلال کند" اشاره کرد و گفت: در شهرستان فیروزکوه اولویت اول و بیشترین اعتبار در کمیته های مختلف به کشاورزی اختصاص داده شده که از جمله آن، سدهای در حال احداث این شهرستان و آبیاری قطره ای است.

وی ادامه داد: در این شهرستان این اراده قوی در مسئولان که خدمتگزاری به مردم هستند، وجود دارد و از برکات این انقلاب است که انس بین مردم و مسئولان ایجاد شده و برای رسیدگی و حل مشکلات کشاورزان، امروز صندوق حمایت از تولیدکنندگان در این شهرستان تشکیل شده است.

فیروزکوه خودکفا در گوشت قرمز، گردو، انار و سیب

وی گفت: موجب افتخار فیروزکوه است که توانسته عنوان سازمان برتر کشاورزی استان تهران را کسب کند و در پرورش ماهی، مرغ گوشتی، خودکفایی گوشت قرمز و تولید گردو، انار و سیب در بخش کشاورزی استان و حتی کشور پیشتاز است.

افشارنادری به 18 هزار و 200 هکتار اراضی فیروزکوه اشاره کرد که پنج هزار هکتار آن باغ و 13 هزار هکتار آن زراعت است و افزود: این شهرستان با 233 هزار هکتار اراضی ملی با پنج دهستان و دو بخش مرکزی و ارجمند یکی از پروسعت ترین شهرستانهای استان تهران است.