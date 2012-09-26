به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل سایپای کرج در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: باید بگویم ما در مقابل سایپا یک بازی خانگی سخت را پشت سر گذاشتیم و خوشحالم که در پایان پیروز بازی شدیم.

وی ادامه داد: هرچند که تیم ذوب‌آهن شروع خیلی خوبی داشت و در نیمه اول داشت با زدن سه گل تسلط خود را به حریف نشان داد داد اما در نیمه دوم ضعیف ظاهر شدیم.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد موقعیت‌های تیمش در نیمه نخست بازی تصریح کرد: ما در نیمه نخست بازی نشان دادیم بازیکنان ما اگر بخواهند می‌توانند از تکنیک و هماهنگی خود استفاده ببرند و پیروز میدان شوند.

وی با اشاره به نیمه دوم بازی گفت: در نیمه دوم، بازیکنان علی‌رغم دستورات تاکتیکی من عقب نشستند و این باعث شد دو گل دریافت کنیم، هرچند که در نیمه دوم هم دو موقعیت را از دست دادیم که می‌توانست تبدیل به گل شود.

کربکندی بیان داشت: ما در این بازی زمانی که صاحب توپ بودیم خوب بودیم اما زمانیکه بازیکنان توپ را از دست می‌دادند، تحت تاثیر قرار می‌گرفتند و نمی‌توانستند بازی خود را به نمایش بگذارند.