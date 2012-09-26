بالاترین نرخ بیکاری در فرانسه در 13 سال اخیر/ اولاند تحت فشار بحران شغل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در گزارشی نوشت: در فرانسه شمار بیکاران در آگوست برای اولین بار از مرز سه میلیون نفر بالا رفت. این بالاترین نرخ بیکاری از ژوئن 1999 محسوب می شود.

وزیر کار فرانسه امروز در تلویزیون دولتی این کشور این آمار را قبل از اینکه رسما منتشر شود اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف وی آمار افراد بدون شغل در 16 ماه قبل به صورت مستمر افزایش پیدا کرده است. در جولای شمار بیکاران در فرانسه 2.987 میلیون نفر بود.

وضعیت آشفته بازار کار در ماههای اخیر شدیدا رهبری سوسیالیست این کشور به ریاست فرانسوا اولاند را تحت فشار قرار داده است. تا پایان امسال باید اصلاحات مهمی در بازار کار بر اساس یک توافق تاریخی انجام شود.

وزیر کار فرانسه شرایط افتضاح بازار کار در کشورش را نتیجه سیاستهای نادرست رئیس جمهوری سابق فرانسه ،سارکوزی می داند. وی در گفتگو با شبکه فرانس 2 اظهار داشت که مسئله، سه میلیون بیکار در فرانسه است که ما در ابتدای کار با آن روبرو شده ایم.

این روزنامه سوئیسی در ادامه گزارش خود نوشت: بیکاری بالا در فرانسه همچنین روی وضعیت مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است. بر اساس اطلاعات اداره آمار فرانسه بارومتر اعتماد مصرف کنندگان در سپتامبر یک درصد کاهش پیدا کرده است.

بسیاری از شرکتهای بزرگ فرانسوی اخراج گسترده کارکنان خود را در دستورکار قرار داده اند. اولاند در 9 سپتامبر وعده داده بود که روند منفی در بازار کار را تا سال 2013 دگرگون کند.

وزیر صنایع فرانسه پیشنهاد ایجاد مشاغل کوتاه مدت را داده است و اظهار داشته است که فرانسه باید امکاناتی را ایجاد کند که شرکتهای گرفتار بحران بتوانند زمان کاری کارمندان را کوتاه کنند و دیگر روند اخراج کارکنان را در پیش نگیرند.

