برپایی ایستگاه نقاشی دفاع مقدس/رژه موتورسواران در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت حوزه مقاومت اداری و با همکاری حوزه اصناف سپاه شهرستان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس ایستگاه نقاشی دفاع مقدس برپا شد. این ایستگاه نقاشی دفاع مقدس در رده سنی چهار تا هشت سال و 9 تا 11 سال با حضور بیش از 50 کودک بوشهر ی برپا شد.

در پایان در رده سنی چهار تا هشت سال علی سیمرغ پور، ریحانه نیازمند و فاطمه کاوه فرد و در رده سنی 9 تا 11 سال فاطمه تاجدینی، شکوفه دهقان و امیر رضا ماندگار به عنوان نفرات برتر جوائزی اهدا شد.

رژه موتور سواران در بوشهر



همزمان با ششمین روز از هفته دفاع مقدس رژه موتوری بسیجیان حوزه مقاومت خاتم الا نبیاء سپاه شهرستان بوشهر برگزار شد.

در این روز بسیجیان موتور سوار پایگاه مقاومت امام موسی کاضم(ع) حوزه خاتم الا نبیای سپاه شهرستان بوشهر مسیر این پایگاه تا بهشت صادق این شهر طی کردند و ضمن بیعت با شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه داشتند.

شرکت کنندگان بسیجی در این رژه موتور سواری با حضور در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس به روح مطهر شهدا فاتحه و صلوات نثار کردند. در پایان موتور سواران خیابانهای شهر عرصه جولان خود قرار دادند.

سرکشی از خانواده شهدای حوزه اداری شهرستان بوشهر



به همت حوزه مقاومت اداری شهرستان بوشهر و به مناسبت هفته دفاع مقدس از خانواده های دو شهید از این حوزه سرکشی به عمل آمد. در این سرکشی که فرمانده شورای پایگاه مقاومت شهید هندی زاده حضور داشتند فرمانده حوزه گفت: شهادت تحفه ای است که از جانب خداوند متعال به بندگان خاص خودش می رساند.

سرگرد سعادت نیا افزود:پدران و مادران و همسران شهدا همچون شهدا مزد و اجر از خداوند متعال دریافت خواهند کرد زیرا آنها به خاطر عدم وجود آنها سختی ها و گرفتاری های دنیا تحمل کردند.

از دو خانواده شهید سرکشی شد و با اهداء جوائز و لوح از آنها سپاس‌گذاری شد.

نمایشگاه طرح منزلت نماز در سپاه گناوه



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه گناوه با تبریک دهه کرامت و هفته دفاع مقدس گفت: ترویج فرهنگ نماز و اهمیت به پا داشتن نماز از مهمترین سفارشات خدای متعال و دین اسلام است. نماز ستون دین است و قبولی آن سبب می شود که بهشت جایدان نصیب بندگان و برپاکنندگان آن شود.

حجت الاسلام ابوذر شاد یاد آور شد: در راستای تذکر و یادآوری اهمیت نماز ، روابط عمومی و تبلیغات سپاه این شهرستان اقدام به بر گزاری این امر مهم شده است. در این نمایشگاه از تعداد 100 پوستر و با موضوعات اهمیت ستون دین که از قرآن کریم و سفارشات بزرگان دین اسلام و همچنین عکسایی از بر گزاری رزمندگان دفاع مقدس در طول دوران هشت ساله جنگ تحمیلی استفاده شده است.

سربازان نمونه سپاه شهرستان گناوه تجلیل شدند



با حضور اعضای کادر سپاه شهرستان گناوه، از سربازان نمونه سپاه این شهرستان تجلیل شد و به تعدادی از سربازان نمونه سپاه این شهرستان هدایایی اهدا شد..

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه گناوه با تبریک سالروز ایام دفاع مقدس گفت: جوانان سرباز ابران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس رشادت های بزرگی از خود نشان داده اند. امروز جوانان ایران اسلامی برترین دوران عمر خود را در لباس خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی می نمایندو این از افتخارات جوانان ما است.

حجت الاسلام ابوذر شاد افزود:سربازان می بایست از فرصت سربازی برای تقویت مبانی فکری و اعتقادی خود استفاده کنند. به برکت نظام اسلامی ، سربازان در پادگانهای و مراکز نظامی و انتظامی با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی آشنا می شوند و اندیشه ناب انقلابی در آنان شکل می گیرد.