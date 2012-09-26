به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی عصر روز چهارشنبه و در حاشیه مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در جمع خبرنگاران در خصوص طوماری که توسط برخی از مدیران در مورد برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال امضا کرده اند،گفت: اساسا در هیچ روش مدیریتی چنین درخواستی پذیرفته شده نبوده و یک کار غیراصولی و غیرحرفه ای است. ضمن اینکه امضای طومار و اتخاذ چنین روشی نتایج خوبی را به دنبال نخواهد داشت.

وی در همین خصوص افزود: به نظر من ما در فدراسیون فوتبال مانند یک خانواده هستیم و اگر اختلاف و دعوایی نیز وجود دارد باید بین خودمان مطرح شود.

نبی در پاسخ به این پرسش که چند مدیر فوتبالی این طومار را امضا کرده اند، تصریح کرد: تعداد مدیرانی که این طومار را امضا کرده اند تک رقمی است، ضمن اینکه با توجه به رویدادهایی که ما در فدراسیون فوتبال پیش رو داشتیم که از جمله آن می توان به رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا و بازی های مقدماتی تیم ملی اشاره کرد، زمان و شرایط برگزاری مجمع را نداشتیم، اما قصد داریم پس از برگزاری مجمع سازمان لیگ، مجمع فدراسیون فوتبال را در اواخر مهر و یا اوایل آبان برگزار کنیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه زمانیکه من متن آن طومار را خواندم، پی بردم که غیرحرفه ای نوشته شده و ایرادات زیادی دارد، گفت: من با خواندن آن طومار پی بردم که هدف تعداد معدود امضاکنندگان آن استیضاح کفاشیان نبوده و فقط خواستار برگزاری مجمع بوده اند. البته هنوز معلوم نیست که با برگزاری مجمع شاهد چه تغییراتی در فدراسیون خواهیم بود و دستور کار مجمع روز یکشنبه هفته آینده مشخص خواهد شد.

وی در مورد دلیل لغو دیدار دوستانه با تیم ملی کره شمالی گفت: با توجه به تعداد بازیکنان مصدومی که در داخل و یا خارج از کشور فوتبال بازی می کنند، کی‌روش اعتقاد داشت که زمان کافی برای رسیدن کامل این بازیکنان مصدوم به بازی با تیم ملی کره جنوبی وجود ندارد، به همین دلیل دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کره شمالی لغو شد و به احتمال زیاد این بازی در ماه دسامبر برگزار می شود.

نبی درباره لغو دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مصر نیز گفت: ما خیلی دوست داریم که با تیم ملی فوتبال مصر دیداری دوستانه را برگزار کنیم اما هیچ مکاتبه ای در این خصوص از سوی دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر صورت نگرفته که حال بخواهد این بازی دوستانه لغو شود.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه تساوی مقابل تیم کره جنوبی در ورزشگاه آزادی می تواند رضایت‌بخش باشد، گفت: ما برای صعود به رقابت های جام جهانی به کسب 8 یا 9 امتیاز دیگر نیاز داریم که شکست تیم کره جنوبی در تهران می تواند راه ما را در این خصوص تا حدود زیادی هموار کند. بنابراین نتیجه تساوی مقابل تیم کره جنوبی در ورزشگاه آزادی به هیچ وجه برای ما رضایت‌بخش نبوده و ما باید این بازی را ببریم.

وی در پاسخ به این پرسش که کفاشیان طی اظهارنظری گفته حتی اگر به کره جنوبی نیز ببازیم، باز هم از کی‌روش حمایت خواهیم کرد، گفت: کی‌روش در زمان حضورش در فوتبال ایران برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را تدوین کرده است که یکی از مهمترین تعهدات وی صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابت های جام جهانی است. البته او در آن زمان در برنامه های خود اعلام کرد که برای رسیدن به این مهم نیاز به امکانات و بازی‌های تدارکاتی نیز دارد و فدراسیون فوتبال نیز هر آنچه که در توانش بود در راستای برآورده کردن خواسته های کی‌روش انجام داده است.