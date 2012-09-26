مربیان خارجی کمتر در بحث داوری اظهارنظر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی تراکتورسازی تبریز و فجر شهید سپاسی شیراز در خصوص وضعیت داوری این بازی افزود: از زمانیکه به ایران وارد شده ام هیچ گونه اظهارنظری در خصوص داوری ها انجام نداده ام و در اصل اظهارنظر در خصوص داوری را باید بر عهده رسانه ها و مردم گذاشت.

وی با اشاره به اینکه بازی جنگنده تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به کسب نتیجه منجر نشد، تصریح کرد: از تیم فجر شهید سپاسی شناخت کامل داشتیم و بازیکنان جنگنده 90 دقیقه در زمین حضور پیدا کردند اما در آخر نتوانستیم با دریافت امتیاز از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: بازی خوبی را ندیدیم، اما برنده این بازی فجر سپاسی شیراز بود که توانست از موقعیت های بدست آمده به خوبی استفاده کند.

اولیویرا با اشاره به اینکه نباید باخت را به گردن توپ و یا زمین انداخت، یادآور شد: بازیکنان ما با تمام توان خود بازی کردند، اما کسب نتیجه حاصل نشد. بنابراین سفتی زمین، کمبود نور و یا کج بودن توپ را نباید دلیل باخت تراکتورسازی عنوان کرد.

وی افزود: این بازی تمام شد و ما از همین لحظه به فکر بازی آینده هستیم.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه یک بر صفر تراکتورسازی تبریز را شکست داد.