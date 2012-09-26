لزوم پایان اشغالگری اسرائیل / جهان باید از وجود سلاحهای هسته ای پاک شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره انگلیسی، "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: من نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم مصر در انتخاباتی آزاد و برآمده از انقلابی مردمی هستم. امروز مردم مصر به قدرت خود باور دارند، ما گامهای متعددی را برای ایجاد کشوری مستقل و با ثبات برداشته ایم.

وی با بیان اینکه حکومت امروز مصر بر قانون، دموکراسی، آزادی و احترام به حقوق انسانها استوار است افزود: این حکومت که نمایندگی اش را من به عهده دارم مشروعیت خود را از مردمش گرفته است. انقلاب مصر پیامی روشن برای تمام کسانی که منافعی جز منافع ملتشان را دنبال می کنند، داشت.

مرسی تاکید کرد: انقلابهای مردمی در کشورهای منطقه ادامه دارد، ما همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم. اما موضوع نخستی که جهان باید مورد توجه قرار دهد وضعیت فلسطین است. سالها است مردم این منطقه از برخورداری از هرگونه حقی محروم هستند، حق تشکیل دولتی مستقل از آنها گرفته شده است و در این میان قطعنامه های سازمان ملل نتوانسته مشکلات مردم فلسطین را حل کرده و به آنها امید بدهد.

وی اظهار داشت : تاسف بار است که جامعه جهانی با ایجاد کشوری مستقل برای فلسطینی ها مخالفت می کند، خجالت آور است که شهرک های اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی ساخته می شوند. جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در ایجاد صلح و ثبات برای مردم فلسطین عمل کند. ما خواستار حرکت جدی و سریع برای پایان دادن به اشغالگری و ساخت شهرک های اسرائیلی در فلسطین و به ویژه بیت المقدس هستیم.

به گفته رئیس جمهوری مصر، این کشور کاملا از هر اقدامی برای پیوستن فلسطین به سازمان ملل حمایت کرده و خواهان حمایت جهانی از این اقدام و ایجاد دولتی مستقل برای فلسطینی ها است، حکومتی که آزادی را برای تمام فلسطینی ها به ارمغان بیاورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در حالی که ما در این جا گردآمده ایم، نگرانی هایی در تمام جهان وجود دارد. تراژدی خونین سوریه که باید به سرعت متوقف شود، اینکه خونریزی در سوریه شب و روز ادامه دارد قلب هر فردی را به درد می آورد و این مسئله در نشست سال گذشته مکه این موضوع مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت.



مرسی افزود: مصر با سه کشور دیگر نشستهایی را برای یافتن راهی صلح آمیز برای پایان دادن به وضعیت کنونی سوریه برگزار می کند.



وی با نادیده گرفتن وجود گروههای مسلح در خاک سوریه که به اقدامات خشونت آمیز و کشتار دست می زنند و حتی دبیرکل سازمان ملل متحد هم در سخنان دیروز خود به این مسئله اذعان کرد، مدعی شد پس از پایان کار رژیمی که مردمش را می کشد، مردم خواهند توانست با ایجاد دولتی دموکراتیک در مورد سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. تاکید می کنم که ابتکار عمل برای حل موضوع سوریه از مشارکت همه استقبال می کند، زیرا تراژدی سوریه باید با همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی پایان یابد.

وی اظهار داشت : ما همه مسئول ادامه تراژدی هستیم که در سوریه ادامه دارد. مصر همچنین خود را ملزم به حمایت از تلاشهای "اخضر ابراهیمی" برای یافتن راه حل پایان دادن به بحران سوریه می داند، راه حلی واحد که به صورت عادلانه به طرفهای درگیر در سوریه اجازه مشارکت در قدرت را بدهد.



مرسی ادامه داد: مصر به کارش برای یافتن جایگاه مناسب ملت خود در جامعه جهانی ادامه می دهد و همچنین خواهان پایان کج فهمی ها و سوء تفاهم ها بین کشورهای غربی و اسلامی است. موضوع اختلافات بین دو سودان نگرانی دیگر ما است که خواهان همکاری برادران سودانی خود برای حل این اختلافات هستیم ما دولت سودان جنوبی را به رسمیت شناخته ایم، اما خواهان حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز هستیم.

رئیس جمهوری مصر با اشاره به تنشهای موجود در منطقه بر سر برنامه هسته ای ایران یادآور شد: همه کشورها باید به عضویت پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای در بیایند، لازم است تحمل نظر مخالف افزایش یابد و به این نکته توجه شود که همه در برابر حفظ صلح منطقه مسئول هستند.

وی افزود: مصر تاکید دارد که تلاشهای بین المللی برای عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای باید ادامه یابد و در این میان هیچ استثنایی وجود ندارد. تنها راه برای این کار نیز پاکسازی منطقه و تمام جهان از سلاح هسته ای است.



مرسی تاکید کرد: همه کشورهای جهان حق استفاده از انرژی هسته ای در چارچوب ان پی تی را دارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات موهن به اعتقادات مسلمانان را محکوم کرد و بیان داشت: توهین به مسلمانان غیرقابل قبول است. توهین به رسول بزرگوار اسلام(ص) محکوم است، ما چنین اقدامی را نمی پذیریم و به هیچ کس اجازه چنین کاری نمی دهیم، این کار برخلاف تمام قواعد جهانی است.

به اعتقاد وی، هدف از این کارها ایجاد اسلام هراسی است و برای مقابله با افراط گرایی و سرکوب نژادی و اعتقادی همه کشورها باید همکاری کنند.