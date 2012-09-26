داور جوان نباید بازی های سخت لیگ را قضاوت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز افزود: داور این بازی کم تجربه بود و این جوانی و کم تجربگی باعث بروز عصبانیت در نزد بازیکنان ما شد.

وی تصریح کرد: در چند صحنه داور سوت اشتباه زده و کارت های اشتباه داد و این رفتار غیرعمد باعث عصبانیت بازیکنان ما شده بود.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه این تیم تمرینات خود را در شیراز انجام داده بود، یادآور شد: تیم ما در آنتالیا و ترکیه تمرین نکرد بلکه به احترام مردم شیراز زودتر از دیگر تیم های لیگ برتر تمرینات خود را آغاز کرد و امروز نیز نتیجه این تمرین و تلاش را می بینیم.

یاوری افزود: دفاع ما مستحکم و اتحاد در تیم ما به خوبی قابل رؤیت است.

وی گفت: شکست به سرمربی تیم تعلق دارد اما پیروزی به فاکتورهای مختلفی از جمله رسانه ها، مردم و بازیکنان تیم تعلق خواهد یافت زیرا اتحاد در این میان باعث موفقیت برای یک تیم فوتبال خواهد شد.

به گزارش مهر از سری مسابقات لیگ برتر ایران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز موفق شد با نتیجه یک بر صفر بر تراکتورسازی تبریز غلبه کند.