دستگیری سارق مامورنما در لرستان/ کشته و مجروح شدن 4 نفر در حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دالوند در جزئیات این خبر گفت: با توجه به وصول چند پرونده با موضوع سرقت و کلاهبرداری تحت لوای لباس مامور نیروی انتظامی، اکیپ های ویژه ای موضوع را پیگیری کردند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی و استفاده از ابزارهای فنی و شگردهای خاص پلیسی، یک نفر در این رابطه شناسایی و دستگیر شد، افزود: تا کنون تعداد 20 نفر از مالباختگان با مراجعه حضوری متهم را شناسایی کرده اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه سارق دستگیر شده دارای 7 فقره سابقه دستگیری است، ادامه داد: مدارک خودرو، گواهینامه، کارت عابربانک، دفترچه بانکی، 3حلقه انگشتر، دو دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی فرش از اقلام کشف شده از فرد دستگیر شده است.

کشته و مجروح شدن 4 نفر در حادثه رانندگی در لرستان

طی 24 ساعت گذشته در استان لرستان 4 نفر بر اثر حوادث رانندگی کشته و مجروح شده اند.

ماموران انتظامی پاسگاه حشمت آباد دورود لرستان روز گذشته در پی مطلع شدن از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اصلی دورود به ازنا بلافاصله در محل حاضر شدند که مشخص شد راننده و سرنشین آن در دم جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش کارشناس پلیس راه علت تامه تصادف را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.

در ادامه این گزارش آمده است، ماموران کلانتری 11 شهرستان سلسله لرستان نیز روز گذشته در پی مطلع شدن از یک فقره واژگونی در محدوده کلانتری بلافاصله به محل اعزام شدند که مشخص شد راکب موتور سیکلت فوت و ترک نشین آن مجروح شده است.

برطبق این گزارش کارشناس پلیس راه علت تامه تصادف را عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه توسط راننده موتور سیکلت اعلام کرد.

پلمب واحد صنفی متخلف در الیگودرز

با تلاش ماموران اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان الیگودرز روز گذشته 3 واحد متخلف صنفی پلمپ شدند.

ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی الیگودرز در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در بازرسی از 3 واحد صنفی تعداد 3 هزار و 660 نخ سیگار خارجی را کشف و ضبط کردند.

بر اساس این گزارش این سه واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند.