تیم فوتبال ساحلی شهرداری تیران باز هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ساحلی شهرداری تیران شامگاه چهارشنبه در دیدار با ویژن تهران نتوانستند پیروز شوند و متحمل چهارمین شکست خود شدند.

این دیدار که عصر امروز در چارچوب رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور در زمین فوتبال ساحلی تیران برگزار شد، در نهایت با شکست تیم اصفهانی به پایان رسید.

بازیکنان تیم اصفهانی هفته گذشته نیز مقابل گلساپوش یزد، تیم صدرنشین گروه خود شکست خورده بودند و در بازی امروز نیز با نتیجه ۲ به ۳ شکست خوردند .

این تیم تیرانی از 6 بازی این فصل خود تاکنون تنها دو برد کسب کرده و متحمل 4 شکست شده است.