تشکیل صندوق حمایت از کشاورزان فیروزکوه با اعتبار 15 میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی در جلسه تشکیل صندوق حمایت از کشاورزان فیروزکوه که با حضور فرماندار فیروزکوه، معاونان و رؤسای ستادهای جهاد کشاورزی استان تهران، دهیاران و اعضای شورای روستاهای فیروزکوه و کشاورزان نمونه این شهرستان، عصر چهارشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: این صندوق حرکت ماندگاری برای نقدینگی کشاورزان در اسرع وقت است.

وی ادامه داد: این صندوق با 49 درصد سرمایه بلاعوض دولت و 51 درصد سرمایه کشاورزان تشکیل شده و مزیت این صندوق آن است که مورد حمایت مستقیم دولت قرار دارد و ظرفیتهای قانونی زیادی با اختیارات اداره این صندوق در دست مردم داراست.

صندوق حمایت از کشاورزان در استان تشکیل شد

موسوی گفت: این صندوق امسال با کمک بلاعوض 25 میلیارد تومانی دولت در استان تهران تشکیل شده که با 51 درصد سرمایه مردم به 51 میلیارد تومان می رسد.

وی افزود: از اهداف اصلی تشکیل این صندوق، رفع مشکل نقدینگی کشاورزان در اسرع وقت خواهد بود تا به این ترتیب کشاورزی کشور رونق بگیرد.

پنج درصد سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت: حجم سرمایه گذاری بخش کشاورزی در تولید ناخالص 15 درصد و 23 درصد اشتغال کشور را دارد و 33 درصد صادرات را نیز شامل می شود که نکته جالب این است که پنج درصد سرمایه گذاری کشور در این بخش است.

وی عنوان کرد: صندوق توسعه کشاورزی برای حل مشکلات کشاورزان با 51 درصد آورده مردم و 49 درصد دولت برای حل مشکلات از جمله عدم رغبت برای سرمایه گذاری، کافی نبودن اعتبارات بانکی تشریفات دست و پاگیر اداری، زمان بندی نامناسب، باز پرداخت وام، اخذ وثیقه های بانکی و نوسانات بهره بانکی است.

پرداخت 60 میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان

رئیس جهاد استان افزود: صندوق حمایت استان تهران با اعتبار پنج میلیارد تومان سرمایه اولیه تشکیل شد که 60 میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان پرداخت کرد.

این مسئول گفت: در سال 90 تعداد پروژه های در دست اجرای کشور کشاورزی 2172 پروژه و 576 پروژه در سال 89، بوده که رشد چهار درصدی داشته است؛ در تخصیص اعتبارات عمرانی نیز از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان درسال 90 به 606 میلیون تومان رسیده ایم.

ارزش کشاورزی فیروزکوه 255 میلیارد تومان

وی گفت: با توجه به اینکه ارزش کشاورزی فیروزکوه 255 میلیارد تومان است، در سقف زمانی دو ماه آینده آماده پرداخت تسهیلات خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: کشاورزی محور توسعه پایدار بوده و رسالت محوری این بخش، تأمین امنیت غذایی است ولی یکی از چالش های اساسی این بخش، نبود تسهیلات و حمایت های مالی مناسب متناسب با ضریب بهره وری و سود در کشاورزی است.