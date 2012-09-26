  1. ورزش
۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

درگیری لفظی قلعه نویی و اکبرپور/ لازم نیست به تمرین بیایی!

درگیری لفظی قلعه نویی و اکبرپور/ لازم نیست به تمرین بیایی!

آبادان - خبرگزاری مهر: با وجود پیروزی استقلال تهران در برابر صنعت نفت در آبادان، سرمربی استقلال تهران از عملکرد سیاوش اکبرپور بازیکن این تیم راضی نبود و این امر منجر به درگیری لفظی این دو شد.

گزارش خبرنگار مهر، هنگام ورود تیم فوتبال استقلال تهران به رختکن امیر قلعه نویی با انتقاد از بازی سیاوش اکبرپور به شدت به وی انتقاد کرد و کار به بحث لفظی بین این دو نفر رسید.

قلعه نویی در همین خصوص به اکبرپور گفت که دیگر نیازی نیست این بازیکن در تمرین استقلال تهران شرکت کند. صحنه درگیری این دو نفر توسط تصویربرداران حاضر در محل ضبط شده و احتمالا پخش آن حاشیه هایی برای استقلال تهران به همراه خواهد داشت.

دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از سری رقابتهای هفته دهم در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را استقلال تهران با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان رساند.

گلهای این بازی را رسول نویدکیا در دقیقه 2 برای صنعت نفت و رودرویگو توزی در دقیقه 35 و جان واریو در دقیقه 58 برای استقلال به ثمر رساندند.
کد مطلب 1706197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها