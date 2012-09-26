اساس یک کشور باید بر احترام به علایق و سلایق مختلف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در دیدار با اعضای شورای عالی حزب جبهه ایستادگی ایران اسلامی گفت: در کشور ما به خاطر برخی حوادث تاریخی و همچنین به دلیل اینکه عده ای دغدغه دارند که در نبود احزاب کارشان بهتر پیش می رود، احزاب نتوانستند تاکنون آنچنان که شایسته است در عرصه سیاسی فعالیت کنند.



وی افزود: مهیا کردن احزاب در کشور نیاز به فرهنگ سازی و صبر و حوصله تشکیلاتی دارد که در مجلس هشتم در این خصوص اقداماتی صورت گرفت و در این دوره از این مسئله راپیگیری می کنیم که به احزاب شان درخور داده شود.



لاریجانی با اشاره به مباحثی که در عرصه بین المللی در مورد ایران مطرح است، خاطرنشان کرد: برخی از موضع گیری غربی ها مربوط به مسایل هسته ای و قسمت اعظم آن مربوط به مسایل غیر هسته ای است که از طرف آنان بطور شفاف مطرح نمی شود.



وی در مورد وضعیت ایران در سطح منطقه ای یادآور شد: ایران نقش نسبتا ممتازی در منطقه دارد و در هر جایی که کاستی وجود دارد، ‌ایران با تدبیر پیش رفته و اگر در جایی هزینه ای پرداخت کرده ایم برای دستیابی به هدفی بوده که ارزش پرداخت آن هزینه را داشته است.



رئیس مجلس با اشاره به مسایل و مشکلات موجود در کشور اظهار داشت: مسلما همه معضلات را یکجا نمی شود حل کرد و باید در این زمینه اولویت بندی داشته باشیم . ما نظام ارزیابی روندی از وضعیت موجود نداریم ولی به طور طبیعی نیاز به مراکزی داریم که ارزیابی مستمری از شرایط موجود داشته باشند تا مدیران کشور بتوانند براساس آن کارها را پیش ببرند.



نماینده مردم قم با تقسیم بندی مسایل داخلی به اقتصادی،‌ امنیتی و سیاسی ‌اظهار داشت: ما باید بیشتر تمرکزمان را روی مباحث اقتصادی بگذاریم و نقایص را که دیگر نقطه ای نیست و جنبه روندی پیدا کرده است،‌ با تغییر روند،‌ اصلاح کنیم.



لاریجانی گفت: برخی از مشکلات اقتصادی مانند تورم و رشد بیکاری از آنجا ناشی می شود، که فضای پرتحرک کار در کشور وجود ندارد و رشد نقدینگی بالا رفته است.



وی تاکید کرد: اگر بحث هدفمندی یارانه ها آن گونه که در مجلس به تصویب رسیده بود، ‌اجرا می شد و به هر بخش، آن مقدار که در نظر گرفته شده بود، اختصاص می یافت، کشور الان دچار این تورم نمی شد و یا برخی کارهای غیرقانونی که مجلس بطور دائم متذکر می شود.



لاریجانی با تاکید بر افزایش تولیدات داخلی ونقش آن در خودکفایی اقتصادی یادآور شد: یک کارخانه با ظرفیت ۲۵ درصد نباید کار کند بلکه با سه شیفت کار هم تولیدات را می تواند افزایش دهد و هم اشتغالزایی صورت گرفته است.



رئیس قوه مقننه در ادامه گفت: اگر با استفاده از نخبگان در حوزه های مختلف، ابتکارات در عرصه تولیدات داخلی را افزایش دهیم، مانند اتفاقی که در خودروسازی کشور رخ داده و فضای رقابت را به وجود آوردیم،‌ می توانیم مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذاریم.



لاریجانی درخصوص برخی بداخلاقی های سیاسی متذکر شد: اگر طرفدار عدالت هستیم باید با عقلانیت رفتار کنیم وگرنه فقط دراین حوزه دچار شعارزدگی شده ایم، ولی مدیران ارشد کشور باید در هر شرایطی کشور را به سمت اعتدال و شرایط مطلوب پیش ببرند.



وی افزود: نظم پذیری نهادهای مردمی از جمله اقداماتی است که باید صورت پذیرد و اینکه برخی ها می گویند ما مفتخریم که هیچ گروه سیاسی را قبول نداریم،‌ اشتباه می کنند و این افتخارآفرین نیست.



عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با انتقاد از برخی از رسانه ها متذکر شد: متاسفانه سیاسی کاری رسانه ها بالا رفته است و شلوغ کاری، مشی برخی ازآنان شده است که کار اخلاقی نیست.



دکتر لاریجانی به احزاب مختلف در کشور توصیه کرد: احزاب به یک منطقی برسند که براساس آن منطق با یکدیگر در ارتباط باشند و تکثرها به سوی همگرایی حرکت کند و سعی کنند به دنبال تربیت کادر و برنامه ریزی که دو کار اصلی احزاب است، باشند.



وی افزود: دکتر بهشتی در حزب جمهوری اسلامی چنین کاری را انجام دادند که آثارش هنوز باوجود گذشت چندین سال همچنان نمایان است.



گفتنی است، در ابتدای این دیدار، مسئولان و اعضای این حزب به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و خواستار توجه به مواردی همچون نهادینه کردن مشارکت و نقش احزاب در تصمیمات سیاسی کشور، استفاده از توانمندی های احزاب و پرهیز از تاثیرگذاری اغراض شخصی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شدند.