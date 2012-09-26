راهکارهای مقابله با گسترش اسلام ستیزی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشست آتی خود در نیویورک به بررسی پیشنهادها و راهکارهای کشورهای عضو برای مقابله با اسلام ستیزی خواهند پرداخت.

در جریان نشست هماهنگی سالانه این سازمان که روز در نیویورک برگزار خواهد شد کشورهای عضو همچنین به بررسی راه کارهای مقابله با افزایش تنفر علیه مسلمانان و نمادهای اسلامی در کشورهای غربی خواهند پرداخت .

همچنین در این نشست راهکارهای اجرایی شدن قطعنامه های ممنوعیت هتک حرمت ادیان بررسی خواهد شد.