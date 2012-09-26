  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

از سوی سازمان همکاری اسلامی؛

راهکارهای مقابله با گسترش اسلام ستیزی بررسی می شود

راهکارهای مقابله با گسترش اسلام ستیزی بررسی می شود

وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در اجلاس آتی سازمان همکاری اسلامی به بررسی راهکارهای مقابله با اسلام ستیزی خواهند پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشست آتی خود در نیویورک به بررسی پیشنهادها و راهکارهای کشورهای عضو برای مقابله با اسلام ستیزی خواهند پرداخت.

در جریان نشست هماهنگی سالانه این سازمان که روز در نیویورک برگزار خواهد شد کشورهای عضو همچنین به بررسی راه کارهای مقابله با افزایش تنفر علیه مسلمانان و نمادهای اسلامی در کشورهای غربی خواهند پرداخت .

همچنین در این نشست راهکارهای اجرایی شدن قطعنامه های ممنوعیت هتک حرمت ادیان بررسی خواهد شد.

کد مطلب 1706204

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