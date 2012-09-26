تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای تقویت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اشرفی در جلسه تشکیل صندوق حمایت از کشاورزان فیروزکوه که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران، فرماندار فیروزکوه، معاونان و رؤسای ستادهای جهاد کشاورزی استان تهران، دهیاران و اعضای شورای روستاهای فیروزکوه و کشاورزان نمونه این شهرستان، عصر چهارشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: این صندوق ظرفیتهای قانونی فراوانی در بخش کشاورزی دارد.

وی گفت: تأمین نقدینگی، تزریق منابع مالی، تأمین تسهیلات با نرخ کارمزد چهار درصد، تضمین متقاضیان دریافت تسهیلات، بازاریابی به منظور عرضه محصولات داخلی و خارجی، خرید انواع نهاده ها برای کشاورزان، تعریف بیمه بخش کشاورزی در صورت نیاز، توزیع اوراق مشارکت و... از جمله کارکردهای این صندوق است.

تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان فیروزکوه

در ادامه این مراسم از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه توسط عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق توسعه کشاورزی کشور، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران و فرماندار فیروزکوه تجلیل شد و کشاورزان و بهره برداران نمونه شهرستان که سال گذشته حائز رتبه های برتر استانی و شهرستانی شده بودند، در این آئین تجلیل، مورد تقدیر قرار گرفتند.

محمدعلی بندپی زنبوردار نمونه استان، سید کاظم رسول طباطبایی پرورش دهنده نمونه ماهی سردآبی استان، رجبعلی نیلی آبخیزدار نمونه استان، محمدرضا خلیل ارجمندی حبوبات کار دیم نمونه استان، عباس آخرالدینی یونجه کار نمونه استان، یزدان غندالی گردوکار نمونه استان، سلمان عرب گندم کار نمونه دیم استان، حسن ولیخانی انارکار نمونه استان، مقداد عبدوست فعال حوزه صنایع تبدیلی نمونه استان و علی ایلکا مددکار ترویجی نمونه استان از تجلیل شده ها بودند.

ناصر صادقی سیب زمینی کار نمونه شهرستان، منوچهر سراج حبوبات کار نمونه شهرستان، علی قلی زاده فعال شرکت خدمات فنی و مهندسی نمونه شهرستان، زهره اسفندیار مدیر عامل نمونه صندوق خرد زنان روستایی شهرستان، امین رضا یوسفی فعال حوزه آبیاری تحت فشار نمونه شهرستان، سید ایوب حسینی تولید کننده نمونه سیب درختی شهرستان، مهدی سعیدی مرغدار نمونه گوشتی شهرستان و مینا شهرآشوب تسهیلگر زن نمونه شهرستان با اهدای لوح یادبود تقدیر شدند.

در پایان این جلسه، تفاهم نامه ایجاد صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان به منظور تضمین واریز سهم و آورده 49 درصدی دولت در آن، قرائت شده و به امضای فرماندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق کشور رسیده و مقرر شد، مابقی سهم 51 درصدی آورده این صندوق از طریق خرید سهام توسط فعالان بخش کشاورزی شهرستان تأمین شود.

گفتنی است، شهرستان فیروزکوه دارای بیشترین تعداد بهره بردار نمونه در عرصه های مختلف بهره برداری بخش کشاورزی در سطح استان تهران است.