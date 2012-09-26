به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی عصر چهارشنبه در افتتاح و راه اندازی طرح توسعه 100 تخت بستری بیمارستان ولی عصر قائم شهر با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دومین نهاد بزرگ ارائه خدمات پزشکی و درمانی بعد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، اظهارداشت: مازندران با فعال بودن 5 بیمارستان بزرگ، 11 درمانگاه و دو پلی کلینیک از لحاظ کمی وضعیت استان در سطح مطلوب نسبت به استانهای دیگر کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: از نظر کیفی بیماران بستری در بیمارستان از نظر درمانی، جراحی و بحث های پزشکی و پرستاری اظهار رضایت کردند.

مرتضوی به اقدامات در دست اجرای سازمان تامین اجتماعی که بجد دنبال آن هستند، اشاره کرد و افزود: یکی از این اقدامات تحول در قانون 37 ساله تامین اجتماعی است.

وی بیان داشت: در طول دهه های گذشته به لحاظ ضعف، ناکارآمدی و نقصان در قانون تامین اجتماعی داشته، اصلاحات و اقداماتی که بوده یک نوع پراکندگی در مجموعه قوانین تامین اجتماعی شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و قوی ترین سازمان بیمه ای خاورمیانه محسوب می شود، گفت: قانون تامین اجتماعی با قدمت 37 ساله برای این سازمان به دلیل نارسایی های فراوان موجب سردگمی و ابهام مجریان قانون شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: در این دوره تلاش داریم با جمع بندی نواقص قانونی و با نظرات کارشناسی و اساتید دانشگاه، اصلاح قانون تامین اجتماعی را ظرف مدت حدود سه ماه آینده بصورت پیش نویس برای مراحل تصویب دولت و ارائه به مجلس برای به روز شدن و در خور این سازمان داشته باشیم.

مرتضوی به مطالبات این سازمان که هیچ یک از دولتها و مسئولان سازمان قبول نمی کردند که این سازمان از دولت طلب دارد اشاره کرد و اظهارداشت: با تلاش و کوشش و مستنداتی که فراهم شد و پیگیری های انجام شده دولت تایید کرد که سازمان 35 هزار میلیارد تومان از دولت طلب و مصوب کرد با واگذاری سهام شرکتهای ممتاز دولتی این مطالبات پرداخت و در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: تاکنون سهام 37 شرکت دولتی بنام سازمان تامین اجتماعی در قبال وصول مطالبات دریافت کرد و هفته آینده شستای جدید به بهره برداری می رسد.

مرتضوی بیان داشت: یکی از آن شرکتها ، مجموعه هتل های هما در تهران، مشهد ، شیراز و بندرعباس است.

وی افزود: قبل از مدیریت جدید سازمان 9 ماه بدهی به مراکز طرف قرارداد بیمارستانها، داروخانه ها، مراکز تصویر برداری و پزشکان بیش از هزار و 200 میلیارد تومان طلب داشت و دفترچه های تامین اجتماعی ارزش و اعتبار خودرا ازدست داد، با تلاش 15 روزه این بدهی پرداخت شد.

مرتضوی با بیان اینکه توسعه بیمارستان، درمانگاه و تجهیزات پزشکی در حد بودجه مصوب می تواند انجام دهد، اظهارداشت: برای ارائه خدمات پزشکی که در کشور بسیار مهم است با بحث تهاتری انجام شود.

وی به مشکلات قانونی نساجی اشاره و گفت: با اختصاص اعتبار سازمان نسبت به بازنشستگی و سایر اقدامات و مصوب دولت در کوتاهترین زمان مشکل آنها حل خواهد شد.

