بازیکنان استقلال احساسی شده بودند/ به داور اعتراض نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی چهارشنبه شب پس از پیروزی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: خوشحالم که در شرایط حساس فصل و جو حساس آبادان به یک پیروزی شیرین دست پیدا کردیم.

وی افزود: بعد از دریافت گل در دقیقه دوم بازی، خیلی خوشحال هستم که توانستیم با ارائه یک بازی مناسب در زمین حریف به بازی برگردیم و ضمن جبران نتیجه به یک پیروزی مناسب دست پیدا کنیم.



قلعه نویی تصریح کرد: البته باید در همان نیمه اول به نتیجه دلخواه دست پیدا می کردیم زیرا فرصتهای فراوانی روی دروازه نفت ایجاد کردیم ولی به هر حال مهم کسب سه امتیاز این بازی بود که موفق به محقق کردن شدیم.



سرمربی استقلال تهران گفت: در این دیدار، نسبت به بازیهای قبلی فرصتهای بیشتری به دست آوردیم اما در اواخر بازی، بازیکنان احساسی شده بودند و نتوانستند از موقعیتهای به دست آمده به خوبی استفاده کنند.



وی در خصوص شیوه بازی نفت آبادان در این بازی نیز گفت: آنها یک بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داده بودند ولی ما با مهار کردن هافکبهای آنها، راه های نفوذ به دروازه استقلال را از آنها گرفتیم. البته رسول نوید کیا یکی از بهترین بازیکنان نفت در این بازی بود و توانست ما را اذیت کند.



قلعه نویی اظهار کرد: آبادان مهد فوتبال ایران است و حق مردم این شهر این است که ورزشگاه بهتری داشته باشند.



وی در خصوص علت اعتراضش در پایان بازی نیز گفت: به داور بازی اعتراض نکردم بلکه به شیوه بازی یکی از بازیکنان استقلال تهران معترض شدم.



دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از سری رقابتهای هفته دهم لیگ برتر در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را استقلال تهران با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان رساند.



گلهای این بازی را رسول نوید کیا در دقیقه 2 برای صنعت نفت و رودرویگو توزی در دقیقه 35 و جان واریو در دقیقه 58 برای استقلال به ثمر رساندند.

