تا پایان مدت قراردادم در نفت می مانم/ نکونام باید اخراج می شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو کاستا چهارشنبه شب پس از شکست تیمش در برابر استقلال تهران در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی را باختیم اما به بازیکنانم افتخار می کنم که هر کار که از آنها خواسته بودم را در زمین پیدا کردند.

وی افزود: در نیمه اول بازی، 20 دقیقه کنترل بازی را از دست دادیم ولی در سایر دقایق این بازی به خوبی در برابر حریف ظاهر شدیم.



کاستا عنوان کرد: در این بازی روی یک کرنر و یک ضربه عالی گل دریافت کردیم و این کل تفاوت بازی ما با بازی تیم استقلال تهران بود اما در نهایت آنها پیروز این بازی حساس شدند.



سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تصریح کرد: متاسفانه در این دیدار، داور باید یک کارت قرمز به جواد نکونام بازیکن تیم استقلال نشان می داد و او را از بازی اخراج می کرد که چنین اقدامی از سوی داور انجام نشد.



کاستا در جواب این سئوال که با وجود این بازی ضعیف، دلیل افتخار کردن شما به بازیکنان تیمتان چیست؟ گفت: زیرا در این بازی تفاوت فراوانی بین بازیکنان نفت و بازیکنان مطرح استقلال تهران مشاهده نکردم.



وی در مواجه شدن به اعتراض یکی از خبرنگاران آبادانی نیز عنوان کرد: من تا آخر فصل با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان قرارداد دارم و قصد دارم تا آخر این مدت در تیم بماند. تا زمانیکه بازیکنان سمت من هستند من از نفت آبادان جدا نمی شوم.



دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از سری رقابتهای هفته دهم در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را استقلال تهران با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان رساند.



گلهای این بازی را رسول نوید کیا در دقیقه 2 برای صنعت نفت و رودرویگو توزی در دقیقه 35 و جان واریو در دقیقه 58 به ثمر رساندند.