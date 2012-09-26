قوه قضاییه برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها را با جدیت ادامه دهد/نباید تحت تاثیر فشارها قرار بگیرند

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در دستگیری دو تن از فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و همچنین علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: برخورد یکسان قوه قضائیه با همه اشخاص فارغ از اینکه در چه پست و مقامی باشند، یک امیدواری در جامعه بوجود می آورد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی مترقی کشورمان بر این موضوع تاکید دارد که همه در برابر قانون اساسی یکسانند، گفت: طبیعتا براساس قانون اساسی همه در برخورداری از حقوق و پاسخگویی در مقابل اعمال خودشان یکسان هستند و در این میان قوه قضائیه نقش بارزی دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مجرمیت کسی اثبات شود، قوه قضائیه باید فارغ از وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت و مقامات با آنها برخورد کند، گفت: به لطف خدا این زمینه ایجاد شده و امیدواریم در آینده هم این برخوردها ادامه داشته باشد.

پورمختار با اشاره به اینکه قوه قضائیه در گذشته نیز سابقه این گونه برخوردها را دارد، گفت: ما امیدواریم برخوردها با مجرمین قوی‌تر و بهتر در آینده ادامه پیدا کند و جای امید است که شاهد باشیم ابهامات و ذهنیت منفی در جامعه راجع به برخوردهای دوگانه قوه قضائیه از بین برود و شاهد برقراری عدالت قضایی باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند آینده قوه قضائیه در برخورد با برخی دانه درشت ها را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: قوه قضائیه اگر بخواهد اعتماد عمومی را جلب کند، راهی جز روشی که در چند روز اخیر در پیش گرفته ندارد و نباید تحت تاثیر فشارها و جوسازی ها به هیچ وجه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه امیدواریم برخورد با دانه درشت‌ها و منتسبان به مسئولان کشور توسط قوه قضائیه متوقف نشود، گفت: اگر قوه قضائیه روند فعلی را ادامه دهد باعث کاهش سوءاستفاده ها خواهد شد.

پورمختار ادامه داد: اتخاذ روند فعلی توسط قوه قضائیه باعث خواهد شد، یقه سفیدهایی که با سوءاستفاده از موقعیت هایشان اعمالی را مرتکب می شوند که موجب نگرانی و تنش در جامعه می شود متوقف شود و ما امیدواریم برخورد با اینگونه افراد ادامه پیدا کند.