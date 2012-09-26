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۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۴

افشارنادری:

مسجد و مدرسه در سایت مسکن مهر "دشت ناصر" فیروزکوه احداث می شود

مسجد و مدرسه در سایت مسکن مهر "دشت ناصر" فیروزکوه احداث می شود

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: با تلاش های صورت گرفته، به زودی امکاناتی نظیر مسجد و مدرسه در سایت مسکن مهر "دشت ناصر" احداث شده و سایر امکانات نیز به تدریج مهیا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری در جلسه کارگروه مسکن فیروزکوه که عصر چهارشنبه با حضور معاونان فرماندار، رؤسای تعاونی های مسکن مهر فیروزکوه، رئیس اتحادیه مسکن مهر و پیمانکاران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: پس از بازدید ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی از نحوه پیشرفت پروژه مسکن مهر شهرستان و رسیدگی به مشکلات، به زودی و با ابلاغ صورتجلسه مربوطه، تمام مفاد آن عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

وی بیان داشت: اهتمام هر چه بیشتر تعاونی ها، اتحادیه ها و پیمانکاران با عنایت به قرار گرفتن در پایان فصل کاری در فیروزکوه ضروری به نظر می رسد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: به طور حتم هر گونه اهمال و سستی در این زمینه منجر به از دست رفتن یک سال زمان خواهد شد و همت و جدیت همه اعضا باید باشد تا طبق وعده داده شده، تعدادی از واحدها به بهره برداری برسند.

وی افزود: تکمیل آورده نقدی اعضای تعاونی ها با عنایت به کمک پنج میلیون تومانی وزیر راه و شهرسازی که موجب افزایش تسهیلات بانکی واحدهای سایت "دشت ناصر" از 20 به 25 میلیون تومان شده است نیز از موارد مهم است.

افشارنادری ادامه داد: اتمام عملیات مربوط به دستگاه های خدمات رسان و سپس آماده سازی و آسفالت معابر، دیوار کشی و محصور کردن بلوک ها به منظور تسهیل در ارائه خدمات دستگاه های خدمات رسان، انجام لوله کشی آب و گاز در داخل واحدها و رتق و فتق برخی مشکلات داخلی اعضا، تعاونی ها و اتحادیه نیز از عمده مسائل و مشکلات موجود پروژه مسکن مهر شهرستان است.

کد مطلب 1706220

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