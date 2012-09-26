غرب با کنار گذاشتن مذهب در عرصه های اقتصادی و فرهنگی به بن بست رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، شامگاه چهارشنبه در سلسله جلسات بیداری اسلامی در جوار حرم رضوی با بیان اینکه غربی ها با کنار گذاشتن مذهب در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بن بست رسیده اند، افزود: تظاهرات و اعتصابات در کشورهای غربی حکایت از یک نابسامانی اقتصادی دارد و هر روز بر میزان بیکاری و تورم آنان افزوده می شود.

وی با اشاره به بیداری اسلامی بیان کرد: امروز موضوع روز منطقه و جهان اسلام بیداری اسلامی است هر چند برخی ممکن است با این نام و اختصاص این مباحث به امر بیداری اسلامی موافق نباشند اما چه آنها موافق یا مخالف باشند آنچه اتفاق افتاده بیداری اسلامی است.

غفلت از ارزش های اسلامی

ولایتی با بیان اینکه بیداری اسلامی به معنای احیای اسلام و ارزش های اسلامی است، افزود: بیداری به دنبال خواب یا غفلت از ارزش های اسلامی و توجه به مبانی غیر اسلامی روی می دهد.

وی بیان کرد: غفلت از ارزش های اسلامی تقریبا 150 تا 200 سال بلای جان جوامع اسلامی شد، یعنی بعد از هجوم استعمار به کشورهای اسلامی، جوامع مسلمان با مشاهده پیشرفت مادی کشورهای غیراسلامی با خود گفتند که که چرا ما از آنها عقب مانده‌ایم.

دبیر مجمع بیداری اسلامی عنوان کرد: ازهمان ابتدا تحلیلگران کشورهای اسلامی با شتاب زدگی به تحلیل تحولات غرب و علل عقب ماندگی جوامع مسلمان پرداختند.

وی با تاکید بر اینکه استعمار غربی ها یک استعمار مرکب بود، افزود: آنها سعی در مسخ ملل دیگر داشته و خود را به صورت کاذب در عرصه های گوناگون جلوه دادند.

وی گفت: آنان علت ترقی و پیشرفت خود را کنار گذاشتن مذهب و نوعی لامذهبی می دانند و از این دوران به عنوان عصر روشنایی و دوران حاکمیت مذهب را دوران تاریکی می نامند.

غربی ها مذهب را مانع پیشرفت می دانند

وی با بیان مطلب فوق تصریح کرد:غربی ها با این تحلیل خود و تعمیم آن به کشورهای جهان اینگونه القا کردند که مذهب دست و پای انسان را می بندد و برای پیشرفت باید دین و مذهب را کنار گذاشت.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: آنها حاکمیت کلیسا را با حاکمیت مذهب یکی می گرفتند و مذهب مسیحیت را با تمام مذاهب عالم یکی می دانستند.

وی یادآور شد: استعمارگران غربی به کشورهای اسلامی وارد شدند و بخش فرهنگ را استعمار کردند و لبه تیز انتقاد آنها در زمینه فرهنگی متوجه مذهب بود.

وی عنوان کرد: کشورهای اسلامی این تحلیل غربی ها را قبول کردند و تبلیغ علیه مذهب شروع شد و در ایران یک عده مشروطه خواه مشروطه منهای شریعت و عده ای مشروطه بر اساس شریعت را قبول داشتند و سرانجام دعوای بین مشروطه و مشروعه شروع شد و تا زمان انقلاب ادامه و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد.

ولایتی تاکید کرد: بعد از گذشت 150 تا 200 سال کشورهای اسلامی متوجه شدند که کلاه سرشان رفته و این فرهنگ تحمیلی غرب سبب فلاح و ترقی مادی نمی شود.

وی تاکید کرد: درست است که مقداری کشورهای اسلامی عقب افتادند اما بالاخره متوجه شدند که راه غربی ها برای مسلمانان راهگشا نیست.

کشورهای اسلامی به اصل خویش بازگشته اند

ولایتی تاکید کرد: امروز کشورهای اسلامی متوجه بن بست غرب در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شده اند و در چنین موقعیتی کشورهای مسلمانان دیگر فرمول های غرب را قبول نداشته و به اصل اسلامی خویش بازگشته اند.

وی با بیان این مطلب که یک کشور اسلامی هم پیدا نمی شود که با تبعیت از فرمول غرب به پیشرفت رسیده باشد، بیان کرد: تبعیت صرف کشورهای اسلامی از روش پیشنهادی چپ یا راست غربی ها به جایی نرسیده است.

ولایتی تصریح کرد: در نهایت سیستم سوسیالیستی و سرمایه داری غرب کارآمد نبود و امروز آمریکا که پرچم دار سرمایه داری بود بدهکارترین کشور عالم است.

وی با بیان اینکه غرب به لحاظ فرهنگی نیز به بن بست رسیده است، افزود: در جوامع غرب فساد و تباهی همه جا را فرا گرفته است.

دبیر مجمع بیداری اسلامی عنوان کرد: آمار انواع فسادها در غرب بالا رفته است و آن روز که فروید گفت، بسیاری از گرفتاری های روحی و روانی و جنایت ها نشانی از عقده است و برای اینکه انسان دچار این گرفتاری روحی و روانی نشود باید از ابتدا نیازمندی های جنسی خود را ارضاء کند، فرهنگ غرب به ابتذال کشیده شد.

وی ادامه داد: به دنبال وصیت فروید غربی ها عملا در کتاب های آموزشی و پرورشی خود برای کودکان می نویسند که پدر و مادر شما ممکن است هر دو مرد یا هر دو زن باشند همجنس ‌بازان با هم ازدواج می کنند و بچه‌ را هم از پرورشگاه می‌آورند.

همجنس گرایی با حیات بشر در تضاد است

ولایتی ادامه داد: ‌اگر بدون در نظر گرفتن معنویت همه دنیا از طریق همجنس گرایی راه غرب را در پیش بگیرند نسل بشر منقرض می‌شود و این مقوله با حیات بشر در تضاد است.

ولایتی سپس با اشاره به حکومت های دیکتاتور افزود: آنچه در کشورهای عربی شمال آفریقا رخ داد به هیچ‌ وجه به حالت قبل باز نمی گردد و بن‌علی و مبارک نیز دیگر نمی توانند دوباره بر سر کار بیایند و حکومت کنند.

دبیر مجمع بیداری اسلامی در خصوص اهانت به پیامبر اکرم بیان کرد: یک آدم صهیونیست دو ملیتی اسرائیلی و آمریکا به مقدسات اسلامی توهین می کند و در کشور فرانسه که مهد آزادی است اجازه داده نمی شود تا حداقل کسانی که معترضند در مقابل این اقدام اعتراض کنند.

وی عنوان کرد: آیا اینکه یک انسان به مقدسات یک میلیارد مسلمان در جهان توهین کند نامش آزادی بیان است و آیا به راستی امروز انسان‌ها و کشورها باهم برابرند و از حقوق یکسانی برخوردارند.

وزیر امور خارجه اسبق کشورمان سپس به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف اشاره و افزود: مردم جهان اسلام شاهد پیشرفت ایران اسلامی هستند و خوب می دانند که این کشور با اتکا به ارزش های اسلامی به موفقیت دست یافته است.