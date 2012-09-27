ثبت ملی استادیوم آزادی/ میراثی که از جنگ ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته همزمان با هفته دفاع مقدس از امروز هفته گردشگری نیز آغاز شد و سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری را با برنامه هایی در این ارتباط سرگرم کرد. یکی از این برنامه ها برگزاری نشست خبری معاون گردشگری بود.

بناهای تاریخی و میراثی که در جنگ تحمیلی تخریب شد

همزمان با هفته دفاع مقدس خبرگزاری مهر گزارشی را از روند تخریب بناهای تاریخی ایران در طول جنگ ایران و عراق منتشر کرد.

در طول هشت سال دفاع مقدس تپه تاریخی ربط در استان آذربایجان غربی بمباران شد. قلعه تاریخی سنیگان در شهر اشنویه در اثر حملات هوایی دشمن بطور کامل تخریب شد. بنای عمارت خسرو در قصرشیرین، بنای چهارطاقی، کاروانسرای عباسی و بنای تاریخی بان قلعه در قصر شیرین در استان کرمانشاه تا مرز تخریب کامل آسیب دیدند. همچنین خانه صادرم الدوله، تکیه معاون الملک و تکیه بیگلربیگی از گزند دشمن در امان نماندند. مناطق باستانی و بناهای تخریب شده در استان ایلام شامل قلعه والی در شهر ایلام، قلعه پوراشرف دره شهر در روستای شیخ مکان و قلعه گنجانچم در نزدیکی شهر مهران از جمله این مناطق است.

اکنون پس از گذشت سالها از پایان جنگ تحمیلی، تخریب بناها و آثار تاریخی، تنها میراث به جا مانده از جنگ نیست بلکه بی توجهی به مرمت فوری آنها، ازدیاد حفاری های غیرمجاز و صدها آسیب دیگر در این حوزه پیامدهای پس از جنگ برای میراث ایران بود.

اکسپوی صنایع دستی تمدید شد

اکسپوی صنایع دستی ایران که به منظور تحقق "بند 119" قانون بودجه‌ کشور مبنی بر فروش محصولات صنایع دستی به نهادها و دستگاه‌های دولتی و اختصاص ده درصد از بودجه های عمرانی دستگاههای دولتی به این امر در برج میلاد تهران برپا شده بود، تا روز نهم مهر ماه تمدید شد. چکش نخستین حراج صنایع دستی نیز به روزهای ششم و هفتم مهرماه موکول شد.



نشست داغ معاون گردشگری در هفته جهانگردی

نشست مطبوعاتی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به مناسبت هفته گردشگری روز سه شنبه برگزار و در آن برپایی هزاران برنامه تخصصی، نشست و همایش در این هفته به چالش کشیده شد.

منوچهر جهانیان در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره اینکه برخی از طرح های شکست خورده سازمان مانند روستاهای هدف گردشگری دوباره از سوی این معاونت مطرح می شود، گفت: ما طرح شکست خورده نداریم و در بسیاری از مناطق و روستاهای هدف گردشگری که مورد انتقاد خبرنگاران است امکانات اولیه برای ورود گردشگر فراهم شده است به صورتی که برای 31 روستای هدف گردشگری بیش از 10 میلیارد تومان به منظور ایجاد امکانات اولیه ورود گردشگران هزینه شده است. همچنین 120 روستا با همکاری استانها به تایید کارگروه گردشگری رسیده است.

افتتاح 200 پروژه گردشگری در هفته جهانگردی

در همین نشست معاون گردشگری از برگزاری هزار همایش و برنامه در کل کشور، افتتاح پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری و تخفیفات ویژه هتلها و تورها در تاریخ 6 تا 13 مهر ماه خبر داد و افتتاح نمایشگاه اقوام در کاخ موزه سعد آباد ، نشریات و دفاتر خدمات مسافرتی و خبرگزاری های فعال و نمایشگاه طبیعت گردی و موسسات تخصصی عرصه طبیعت گردی در مجموعه پارک پردیسان برگزاری تورهای استان گردی با همکاری ادارات کل استانی و بخش خصوصی، تخفیفات ویژه از 10 تا 50 درصد برای تورهایی که در این هفته برپا می شود، مراسم غبارروبی از گلزار شهدا و تجلیل از خانواده های شهدا، نواختن زنگ ملی گردشگری و برپایی نشست تخصصی راهنمایان گردشگری را از جمله برنامه های ویژه این هفته اعلام کرد.

ضرورت ثبت ملی بنای "دفتر سابق حفاظت منافع مصر"

خانه تاریخی صانعی که تا مدتی پیش در اختیار دفتر حفاظت منافع مصر بود و اکنون به دلیل اتمام مهلت اجاره تخلیه شده است در فهرست میراث ملی ثبت نیست. استاد علی محمدخان صانعی، معمار معروف دوره پهلوی اول خانه ای به وسعت باغی بزرگ در یکی از کوچه باغ های قدیمی خیابان تجریش داشت.

ثبت ملی استادیوم آزادی

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در روز چهارشنبه با اعلام اینکه استادیوم آزادی به زودی ثبت ملی می شود گفت: تا سال 92 در کنار ورزشگاه آزادی، موزه ورزش نیز راه‌اندازی می‌شود.

محمد حسین فراهانی گفت: در چند روز گذشته با مسئولان وزارت ورزش و جوانان مذاکراتی انجام داده ایم و قرار شده است در آینده نزدیک مکان های ورزشی قدیمی که برای ایرانیان به خصوص تهرانی ها خاطره انگیز هستند، مانند استادیوم آزادی، زمین های چوگان، میادین اسب دوانی و یا زورخانه ها ثبت ملی شوند.

ساخت و ساز غیرقانونی در حریم موزه ملی قرآن

این هفته خبر رسید که عرصه و حریم موزه ملی قرآن به بهانه ساخت ساختمانی جدید مورد تعرض قرار گرفته است. این در حالی است که این موزه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

ساختمان موزه قرآن متعلق به سازمان میراث فرهنگی و محوطه بیرونی آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و اجاره این محوطه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت می‌ شود. به همین دلیل به تازگی پس از دریافت مجوزهای لازم، ساخت و سازهایی در حریم این منطقه درحال انجام است که حتی مدیر موزه قرآن نیز از آن بی اطلاع است. گویا سازمان میراث فرهنگی به رغم مکاتبات و اعلام اعتراض نسبت به این موضوع دستش کوتاه است چرا که این پروژه بی توجه به نظر این سازمان سازمان هم اکنون در حال پیشرفت است و در روزهای اخیر نیز تعدادی از درختان آن برای گسترش فضای قطع شده اند.