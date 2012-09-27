جزیره خارک نماد استقامت و پایداری/ ثبت 2800 بمباران در دوران جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، خارک (خارگ) یا جزیره خارک، جزیرهای دارای اهمیت اقتصادی با اسکان شهری و در ۳۸ کیلومتری ساحل ایران (بندر گناوه) در خلیج فارس از توابع استان بوشهر ایران است که دارای هشت کیلومتر طول (شمال- جنوب) و چهار کیلومتر عرض است .
در زمان جنگ پایگاه استراژیک صدور نفت ایران، جزیره خارک بود که حدود 90 درصد نفت خام ایران از طریق این جزیره صادر میشد .
هر چند این جزیره همواره در معرض آسیبهای عراقیها بود ولی پدافند هوایی قوی جمهوری اسلامی ایران مانعی در برابر آسیب دیدگی کامل این جزیره بود.
عراق هواپیماهای قدرتمند که مناسب عملیاتهای هوا به دریا بودند را با کمک متحدانش تهیه کرد و مدعی بود که میخواهد با این هواپیماها جزیره خارک را با خاک یکسان کند که پدافند هوایی ایران در این بین نقش بسیار مهمی داشت و با کمترین امکانات با این قبیل موارد مقابله میکردند.
ناتوانی صدام در واردآوردن ضربات اساسی به تاسیسات نفتی ایران
یک نقطه برتری خارک مجهز بودن آن به سیستم پدافندی هاگ بود که بسیار دقیق و قوی عمل می کرد و دشمنان موفق نشدند با موشک خارک را بمباران کنند؛ با وجود همه این شرایط دشمن عقب نشینی نمیکرد و با راه اندازی اسکادرانهای خود و آوردن تعداد زیادی هواپیما اقدام به بمباران منطقه کرده و حتی با هلی کوپتر موشک های اگزوست را به سمت اسکله خارک شلیک میکرد.
عراق پیشبینی کرده بود که در کوتاهترین مدت میتواند ایران را از منبع اصلی درآمد نفتی محروم سازد و با بمباران جزیره خارک و سایر تاسیسات نفتی ایران شریان حیاتی اقتصادی ایران را قطع کند، اما در عمل پیشبینی صدام محقق نشد زیرا نیروی هوایی عراق در نابودی و وارد کردن ضربات اساسی به تاسیسات نفتی ایران در خارک ناتوان بود.
در آن زمان شهید بابایی به تازگی معاون عملیات نیروی هوایی شده بود و نظرش این بود که با اف 14 به راحتی میتوان هلی کوپترهای دشمن را مورد هدف قرار داد.
با هماهنگی آقازاده وزیر وقت نفت، فرمانده وقت نیروی هوایی (سرتیپ صدیق) اجازه داد اف 14 ها به پایگاه هوایی بوشهر منقل شوند و بعد از آن بود که خود شهید بابایی با دیدن اولین هلی کوپتر دشمن، با اف 14 آن را زد و صدای تکبیرش را همه از رادار بوشهر شنیدند و به این ترتیب بمباران تاسیسات با هلیکوپترهای دشمن منتفی شد.
ابتکار جالب پدافند هوایی ایران برای دفاع از خارک
یکی از ابتکارات جالب کارکنان پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از جزیره خارک و در طول جنگ که بر اثر مهارت و سطح آموزش بالای آنها حاصل شده بود انهدام موشکهای رها شده از هواپیماها و هلیکوپترهای عراقی به سمت مناطق و نقاط آسیب پذیر بود.
این در حالی بود که ایران در زمان جنگ هرگز به سامانه های پدافند هوایی ضد موشک مجهز نبود.این ابتکار در مقابل موشکهای عراقی نیز به کار گرفته شد و موفقیتآمیز بود.
مناطق عملیاتی و سکوهای شرکت نفت فلات قاره ایران در سالهای جنگ شاهد بیشترین حملات دشمن بعثی و در خط مقدم جبهه قرار داشته است.
دفاع جانانه دلیرمردان پدافندهوایی در خارک تا سالیان سال زبانزد همگان خواهد بود. در طول سالهای دفاع مقدس،شهدای گرانقدر پدافند هوایی در خارک شاهدین همیشه زنده تاریخ این مرزو بوم بر استقامت پدافندهوایی در خارک خواهند بود.
نام "خارک" به عنوان جزیره پایداری و مقاومت در تاریخ ثبت است
استاندار بوشهر در ارتباط با جزیره خارک میگوید: سرلشکر شهید یاسینی در پایگاه ششم شکاری در کنار جان برکفان پدافند هوایی، آسمان منطقه بوشهر را جولانگاه مصاف با بعثیون متجاوز کرده و با سرنگون کردن دهها فروند هواپیمای متجاوزین، خلیج فارس را گورستان آنان کرد.
فریدون حسنوند یادآور شد: "خارک" به عنوان پایانه منحصر به فرد صدور نفت کشور، در طول هشت سال دفاع مقدس دو هزار و 834 بار مورد هجوم هوایی و موشکی قرار گرفت.
وی افزود: با پایداری مردم بومی و خانواده کارکنان نفت و ایثارگری متخصصان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، شرکت ملی نفتکش، رزمندگان منطقه دوم نداجا، پایگاه هوایی شهید یاسینی، پدافند هوایی، بسیجیان و پاسداران استان بوشهر و سایر دلسوزان حاضر در صحنه، خسارتها ترمیم و به کوری چشم دشمنان، فعالیتهای جزیره ادامه یافت و نام خارک به عنوان جزیره پایداری در تاریخ ثبت شد.
استاندار بوشهر گفت: این استان در دوران دفاع مقدس با اعزام بیش از 40 هزار نفر به جبهههای نبرد در بیش از 111 عملیات در مناطق غربی و جنوبی و بیش از 30 عملیات مهم دریایی در خلیج فارس شرکت کرده و با تقدیم دو هزار و 98 شهید، شش هزار جانباز و 442 آزاده، دین خود را به کشور و انقلاب ادا کرده است.
عدم توقف صدور نفت حتی برای یک روز
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز با اشاره به بمباران جزیره خارک در دوران دفاع مقدس به اندازه تعداد روزهای جنگ، گفت: استان بوشهر در طول هشت سال دفاع مقدس در جنگ مستقیم با دشمن بعثی و حتی آمریکا بوده است.
سردار فتحالله جمیری میافزاید: مردم ما بودند که نگذاشتند یک لحظه صدور نفت از خارک قطع شود و اگر در دوران دفاع مقدس صدور نفت ما قطع میشد نه تنها مشکلی جدی برای اقتصاد بود بلکه مشکلات جدی برای جنگ ایجاد میشد زیرا بیش از 94 درصد صادرات نفت ما از خارک صورت میگرفت.
وی گفت: رزمندگان استان بوشهر در دوران دفاع مقدس در جبهه های جنوب وغرب کشور، در نبردهای دریایی با آمریکا و همچنین حراست از سکوها و مخازن نفتی جزیره خارک حماسه آفرینی زیادی انجام دادند.
کارکنان شرکت نفت بسیجیوار خرابیها را بازسازی میکردند
علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل کنونی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران میگوید: کارکنان صنعت نفت کشورمان در شدیدترین روزهای جنگ حتی یک لحظه ناامید نشدند و میدان مبارزه را خالی نکردند، جنگ آنان برای حفاظت از تاسیسات نفتی کشور به مثابه حفظ اساسیترین و بنیادیترین پایههای اقتصادی کشور بود که با تقدیم بیش از یک هزار شهید، محقق شد و اجازه ندادیم دشمن هیچ خللی در چرخه تولید وارد کند.
وی میافزاید: اگر چه بسیاری از تاسیسات نفتی ما در اثر بمباران ها آسیب دید، اما کارکنان نفت با روحیه بسیجی خود به سرعت بازسازی ها را انجام می دادند و امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در حال خودکفایی کامل در ساخت و راهاندازی پالایشگاه های نفت هستیم و چرخه پالایشی نفت خام به طور کامل توسط متخصصان داخلی انجام میشود.
ضیغمی افزود: امروز وقتی به خارک سفر میکنیم، حضور کشتیها کنار اسکله و روی آبهای اطراف، جزیره نشاندهنده پویایی چرخه تولید و صادرات نفت کشور است و برای کارکنان بسیار روحیه بخش است، آنها به دیدن کشتیها در جزیره وابسته هستند و در این شرایط است که خوشحال میشوند.
وی اضافه کرد: کارهایی که امروز دشمنان برای متوقفکردن حرکت رو به جلوی ملت ایران انجام میدهند کودکانه است. ما تجربیاتی داریم که آنها درک نمیکنند. جمهوری اسلامی ایران از این موانع سرافرازانه عبور میکند و در آینده رو سیاهی و شرم تنها دستاورد دشمنان خواهد بود.
خارک به عنوان پایانه صادرات نفت ایران بارها مورد هجوم حملات سنگین دشمنان قرار گرفت ولی با استقامت و پایداری نیروهای مختلف نظامی کشور و همچنین مقاومت و ایثار تلاشگران صنعتنفت، صادرات نفت ایران حتی برای یک روز قطع نشد تا این جزیره لقب مقاومت و پایداری به خود بگیرد.
.......................
سعید رضائی
نظر شما