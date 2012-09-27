ابرقدرت های غرب از حقیقت اسلام می ترسند نه دانش هسته ای ایران

به گزارش خبرنگارمهر، سردار حسین رحیمی شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در همایش گلواژه های ایثار در شرکت صنایع آذر آب اراک افزود: غرب به خوبی می داند کانون گسترش اسلام در جهان ایران است و ترس آنها از این مهم موجب شده تا با بهانه گیری از فعالیت های هسته ای ایران در برابر ما بایستند.

وی با اشاره به عدالتخواهی دین مبین اسلام بیان داشت: غرب می داند با فراگیری اسلام در جهان و سقوط دست نشانده های آنان در سرزمین های اسلامی دیگر حرف آن ها خریداری ندارد و نمی توانند بر دنیا حکومت کنند.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران از مرزهای جمهوری اسلامی گذشته و بیداری اسلامی را در منطقه و بین تمامی آزادیخواهان جهان به راه انداخته، اتفاق مهمی که خواب را از چشمان دشمنان بریده است.

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به پیشرفت های ایران اسلامی در حوزه های مختلف علمی بیان داشت: پیشرفت های ایران برای دشمنان قابل هضم نیست و آنها نمی خواهند باور کنند ایران اسلامی به چنین موفقیت هایی در شرایط تحریم های علمی آنها دست یافته لذا می کوشند با استفاده از هر حربه ای برای تضعیف این توان مردمی استفاده کنند.



وی افزود: دشمن امروز ارزشهای فرهنگی ما را نشانه گرفته و قصد آن دارد با تضعیف ارزش های فرهنگی در بین ایرانیان به اهداف شوم خود در این سرزمین دست یابد.