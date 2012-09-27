سینما بهترین ابزار رسانه ای برای دفاع از فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم عباسی چهارشنبه شب دراولین نشست هیئت داوران بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره فیلم مقاومت که به میزبانی کرمان در حال برگزاری است، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران بیان داشت: این اولین باری است که به ایران می آیم.

عباسی گفت: من زمانی که جوانتر بودم، به داستانهای مصور علاقه مند بودم و می دیدم که اغلب، قربانیان این فیلمها مسلمانان هستند؛ به عنوان واکنش به این مسئله سراغ نوشتن داستانهای مصور رفته و پس از آن به تولید فیلم پرداختم.

وی سپس به آثار داوری شده در جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: فیلمهای بسیار خوبی دیدیم که در همه آنها موضوع مقاومت مطرح شده بود.

عباسی با بیان اینکه فیلم گلچهره فیلم متفاوتی بود، گفت: در این فیلم مقاومت از منظر جدیدی مطرح شده که همان مقاومت فرهنگی است.

وی افزود: در دنیای غرب مقاومت بیشتر به معنای سلاح در دست گرفتن است در صورتی که این موضوع مفهوم دیگری داشته و می تواند ساخت یک فیلم یا سرودن یک ترانه را شامل بشود.