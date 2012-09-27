اصناف در مقابله با تحریم ها بسیجی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، شامگاه چهارشنبه در هم‌اندیشی روسای مجامع و اتحادیه امور صنفی و فرماندهان حوزه‌های بسیج اصناف سراسر کشور که در هتل محمدرسول الله مشهدمقدس برگزار شد، اظهار کرد: در تحریم اصناف باید به یکدیگر کمک کرده و با برنامه ریزی درست و با بهره گیری از رهنمود های مقام معظم رهبری به مقابله با تحریم ها روی بیاورند.

وی تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تحریم ها علیه این نظام وجود داشته و در زمان دفاع مقدس نیز در همه موارد تحریم بودیم و درعین حال نیز توانستیم به نتیجه های موردنظر و مطلوب برسیم.

وی با اشاره به برخی گرانفروشی ها در سطح کشوربیان کرد: اصناف ما مسلمان بوده و به هیچ کس گرانفروشی و خیانت نمی کنند بلکه عده ای افراد سودجو که نام خود را اصناف گذاشته اند به گرانفروشی می پردازند که در این راستا با آنان برخوردهای جدی صورت می گیرد.

وی از هفت هزار و 800 اتحادیه و 335 مجمع امور صنفی در سطح کشور خبر داد و افزود: در طی سال های پس از انقلاب اسلامی تمام تحریم ها برای کشورفرصت ایجاد کرده و در سال های اخیر نیز تعامل خوبی میان سازمان بسیج اصناف و شورای اصناف ایجاد شده است.

نوده فراهانی عنوان کرد: اصناف در تمام صحنه ها نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند به گونه ای که به عنوان مثال در بحث قانون هدفمندی یارانه ها، اصناف با اجرای درست این قانون برگ زرین دیگری را برای خود رقم زنند.

ویدر بخش دیگری از سخنانش در خصوص اهانت به پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) از سوی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و همپیمانان آن ها انجام شده و آنان به دلیل هراس از اسلام و اسلام گرایی دست به این اقدام زشت زده اند.

وی افزود: اهانت آنها به پیامبر نشانه ضعف آن ها در برابر اسلام است چراکه امروز اسلام جایگاه خود را در جهان پیدا کرده است.

وی بیان کرد: برای مقابله با این اقدام زشت مستکبران باید بیش از پیش به ترویج معارف و فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) و خاندان عصمت و طهارت بپردازیم.

وی تصریح کرد: امروز یکی از وظایف ما در برابر اینگونه هتک حرکتها، معرفی بیشتر فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) و آگاه نمودن نسبت به فضائل اهل بیت (ع) است.

فراهانی در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی اظهار کرد: در جنگ اراده و رشادت های رزمندگان ایران اسلامی بی نظیر بود و در طی 8 سال نبرد تمام دنیا به نوکری صدام علیه ما بسیج شدند؛ اما غافل بودند از این که ما رهبری در این کشور داشتیم که در سراسر دنیا نمونه نداشت پس در عین حال هشت سال دفاع مقدس شاهد هزاران دستاورد بزرگ نیز در پی آن جنگ بودیم.

رئیس شورای اصناف کشور ایجاد ثبات و اقتدار برای ایران از دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور دانست و افزود: تا پیش از آن کشور ما برای کشورهای غربی خمیرمایه محسوب می شد اما جنگ و موفقیت ما آنها به هراس افتادند.