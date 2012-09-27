سمینار"هنراسلامی ومعنا گرا"دراندونزی/نقش ایران درتمدن اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر ، دراین مراسم معاون دانشکده ورئیس کمیته برگزارکننده سمینار طی سخنانی با اشاره به تشدید درگیری های مذهبی دراندونزی و حوادث اخیر در سمپنگ ، فراهم شدن فرصت های مناسب گفتگو برای فهم صحیح از ایران ومذهب شیعه را راه حل اساسی حل اینگونه منازعات برشمرد.

دکتر عبدالمرزوق خاطر نشان ساخت : هنربه دلیل دامنه وگستره بلند آن می تواند نقش مهمی را در نزدیکتر کردن ملت ها و تقویت ارتباطات میان جوامع بر عهده گیرد.

پروفسور مثنا معاون دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا نیز نقش ایرانیان درتاسیس وگسترش فرهنگ وتمدن اسلامی بویژه بنیانگذاری و گسترش علوم در دوره عباسی را بسیار حائز اهمیت خواند .

وی با اشاره به جایگاه تاثیر گذار ایران امروز درجهان اسلام ، مراودات و گفتگوهای فرهنگی بین دو کشور بزگ ایران واندونزی را ضروری و موثر برشمرد و با اشاره به تاثیر فرهنگ ایرانی و شیعه در اندونزی افزود: مردم اندونزی قرن هاست که با آموزه های شیعه در این کشور آشنایند و بسیاری از سنت های دینی وفرهنگی همانند دعاها ، زیارات و سنت های مربوط به محرم د اندونزی برگرفته از شیعه وایران می باشد.

سپس سفیر کشورمان درجاکارتا نیز طی سخنانی درمراسم افتتاحیه این سمینار با اشاره به شکل گیری نظام خلقت بر مبنای نظم وزیبایی ،گفت : آفرینش که براساس نظامی هنرمندانه و زیبا شکل گرفته است همواره در حال تکامل بوده و آنچه که در مسیر تکامل و بر اساس نظم وزیبایی شکل گرفته باشد مصداق خیر و آنچه که بازدارنده از تکامل و فاقد نظم وزیبایی است مصداق شر می باشد.

محمود فرازنده با اشاره به نقش هنردر اسلام ،افزود: هنر دراسلام تکامل دهنده و الهام بخش بوده و اسلام از ظرفیت و کارکردهای سازنده هنر در تمامی عرصه بهره گرفته و هنر تعالی بخش که در مسیر کمال قرار گیرد همواره مورد توجه اسلام بوده است .

سفیرکشورمان دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به بهره گیری غرب از هنرابزاری در توهین به مقدسات اسلامی و دینی ، اینگونه تلاش ها را جلوه های فساد نظام غرب دانست که سعی دارد تا هنر را وسیله ای برای شر و در مسیر خلاف تکامل بشر و همزیستی و همگرایی آنان استفاده نماید.

سفیرکشورمان همچنین با اشاره به نگاه قرآن کریم به تفاوت ها و اختلافات در جامعه بشری یادآورشد :این تفاوت ها واختلافهاهمانند رنگ ها اگر درمسیر تکامل و تقوا در کنار یکدیگر قرار گیرند زیباترین آثار و تجلیات خیر و رحمت را برای بشر بدنبال خواهد داشت درغیراین صورت وسیله ای برای شرو منازعات تبدیل خواهد گشت .

در ادامه این برنامه ،خانم ها زهره عباسی ، سلیباپوریا ، دو تن از هنرمندان رشته خط و نگارگری اعزامی از کشورمان و همچنین دکترسراج الدین استاد دانشگاه و رئیس انجمن خطاطان اندونزی که خود از هنرمندان برجسته خط بشمار می رود پیرامون تاریخ هنر در اسلام ، خط و نگارگری در ایران اسلامی و ویژه گی ها و کارکردهای هنرخطاطی و نگارگری و همچنین شباهت ها وقرابت های هنرخطاطی در ایران واندونزی به تفصیل سخن گفتند.

