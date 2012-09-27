تیم میزان فاتح والیبال سه جانبه مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که از چهارم مهرماه با حضور تیم های پیکان تهران، شهرداری تبریز و موسسه مالی و اعتباری میزان در سالن مهران مشهد شروع شده بود، شب گذشته با قهرمانی تیم میزبان به پایان راه رسید.

در اولین روز این مسابقات تیم میزان که با جذب بازیکنان جدید و بازگشت چهره های بومی اش، قد و قواره تازه ای پیدا کرده است، در یک بازی تماشایی پیکان تیم آشنای ایران و آسیا را 1-3 شکست داد.

در این بازی در حالی که بازیکنان ملی پوش مثل امیر حسینی، فرهاد ظریف، آرش کشاورزی، شبان، بخششی و بازارگرد در پیکان حضور داشتند میزانی ها در یک بازی مقتدرانه و امیدبخش از سد حریف گذشتند.

پیکان 3 شهرداری تبریز یک

بازی دوم این تورنمنت را پیکانی ها بردند، شهرداری تبریز به رغم ارائه یک رقابت خوب و نفس گیر مغلوب تجربه یاران پیکان تهران شد.

میزان خراسان رضوی 3- شهرداری تبریز 2

دیدار پایانی این رقابتها در حضور گروهی از علاقه مندان والیبال، شب گذشته در سالن مهران مشهد برگزار شد.

در این بازی پرافت و خیز ابتدا شهرداری تبریز با نتایج مشابه 20-25 از حریف پیش افتاد اما در ست سوم جبار قوچان نژاد با تغییر اساسی در ترکیب تیم خود، امکان پیروزی را از بازیکنان تبریزی سلب کرد.

جوانان بومی میزان که در این پیروزی نقش اساسی داشتند، با نتایج 20-25 و 17-25 و 14-16 بر حریف غلبه و با دو پیروزی بازیها را به پایان راه رساندند.

این گزارش حاکی است هفته آینده اردوی دوم تیم موسسه مالی و اعتباری میزان در شمال کشور برگزار می شود.