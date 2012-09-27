دستگیری تعدادی زمین خوار در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی در چهارمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد با اشاره به برخورد جدی و قاطع دادگستری با زمین خواران، گفت: اخیرا چند تن از متصرفین اراضی ملی دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: اکثریت مردم طرفدار اجرای قانون در جامعه هستند و وظیفه تمامی دستگاه های دولتی اجرای قانون است و برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی که به هر نحوحقوق بیت المال را پایمال می کنند جزء اولویت های اصلی دادگستری در استان کردستان است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از اقدامات خوب و موثر این شورا در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی اعضای این شورا چند تن از زمین خواران و متصرفان اراضی در حاشیه شهر سنندج دستگیر و روانه زندان شدند و پرونده آنها در دادگستری در جریان بررسی است.

گروسی افزود: اگردستگاه های مسئول بتوانند در زمینه پیشگیری جدیت بیشتری به خرج دهند جرایم کمتری در جامعه رخ می دهد و به همین دلیل باید ضعف این بخش را به خوبی پوشش داد.

در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز طی سخنانی گفت: طی بازرسی از روستاهای آساوله، قار و دوشان شاهد تصرفات عدیده ای بودیم که خوشبختانه با شناسایی متخلفین به خوبی با آنها برخورد شد و انتظار داریم که دیگر هیچ متصرفی نتواند به بیت المال دست درازی کند.

اکبر جوهری همچنین از برگزاری جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستانهای بانه و مریوان در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق و گاز باید فقط در صورت داشتن پروانه ساختمانی به دادن امتیاز به افراد اقدام کنند.

در این جلسه مدیران کل ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گزارشی از اقدامات انجام شده در یک ماه اخیر را ارائه کردند.