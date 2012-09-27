  1. استانها
  2. کردستان
۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

گروسی اعلام کرد:

دستگیری تعدادی زمین خوار در سنندج

دستگیری تعدادی زمین خوار در سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کردستان از دستگیری شماری از متصرفین به اراضی ملی در حاشیه های شهر سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی در چهارمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد با اشاره به برخورد جدی و قاطع دادگستری با زمین خواران، گفت: اخیرا چند تن از متصرفین اراضی ملی دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: اکثریت مردم طرفدار اجرای قانون در جامعه هستند و وظیفه تمامی دستگاه های دولتی اجرای قانون است و برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی که به هر نحوحقوق بیت المال را پایمال می کنند جزء اولویت های اصلی دادگستری در استان کردستان است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از اقدامات خوب و موثر این شورا در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی اعضای این شورا چند تن از زمین خواران و متصرفان اراضی در حاشیه شهر سنندج دستگیر و روانه زندان شدند و پرونده آنها در دادگستری در جریان بررسی است.

گروسی افزود: اگردستگاه های مسئول بتوانند در زمینه پیشگیری جدیت بیشتری به خرج دهند جرایم کمتری در جامعه رخ می دهد و به همین دلیل باید ضعف این بخش را به خوبی پوشش داد.

در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز طی سخنانی گفت: طی بازرسی از روستاهای آساوله، قار و دوشان شاهد تصرفات عدیده ای بودیم که خوشبختانه با شناسایی متخلفین به خوبی با آنها برخورد شد و انتظار داریم که دیگر هیچ متصرفی نتواند به بیت المال دست درازی کند.

اکبر جوهری همچنین از برگزاری جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستانهای بانه و مریوان در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق و گاز باید فقط در صورت داشتن پروانه ساختمانی به دادن امتیاز به افراد اقدام کنند.

در این جلسه مدیران کل ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گزارشی از اقدامات انجام شده در یک ماه اخیر را ارائه کردند.

کد مطلب 1706370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها