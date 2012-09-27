بانوان با رونق اشتغال خانگی نقش مهمی در افزایش اشتغال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مردانی نژاد گفت: مصرف گرایی و لوکس گرایی همچون سمی برای تولید داخلی است.

وی تأکید کرد: ایستادن در برابر دشمنان و تلاش برای رسیدن به خود کفایی و بالندگی کشور ضرورت دارد.

مردانی نژاد افزود: بانوان با رونق اشتغال خانگی نقش مهمی در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارند.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم در خصوص اشتغال بانوان اقدانات بسیار خوبی انجام شده است: بیان داشت: توسعه اشتغال خانگی از نمونه اقدامات دولت برای اشتغال بانوان بوده است.



ارزش هفته دفاع مقدس را توجه به فرهنگ بسیج و ایثار است

فرماندار شهرستان شهرکرد اهمیت و ارزش هفته دفاع مقدس را توجه به فرهنگ بسیج، دفاع، ایثار و ادامه فرهنگ نهضت عاشورا دانست.

مراد کاظمی گفت: در هفته دفاع مقدس تمامی دستگاه های اجرایی بایستی به دنبال جذابیت و نوآوری برنامه های خود باشند.

وی تأکید کرد: برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شهرکرد باید همراه با نوآوری، خلاقیت و ابتکار باشد.

کاظمی افزود: همراهی مردم با مسئولان در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های هفته دفاع مقدس نقش مهمی دارد.

زنان روستایی را دارای نقش مستقیم در افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی دارند

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری زنان روستایی را دارای نقش مستقیم در افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، دامی و تأمین غذای سالم دانست.



روح انگیز کرمی گفت: بهره گیری از توان زنان روستایی در زمینه بهبود تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و دامپروری در رونق اقتصادی خانوارها روستایی نقش تعیین کننده ای دارد.

وی تأکید کرد: برای بهبود نقش زنان روستایی در اقتصاد خانواده و نیز تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بالاتر، برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالا بردن سطح اطلاعات آنان ضروری است.

کرمی افزود: در جامعه روستایی، خانواده واحدی تولیدی بوده و بیشتر محصولات مصرفی از سوی اعضای خانواده و به ویژه زنان روستایی تولید می شود.

۶۰۰ رشته شغلی کشور در دانشگاه های علمی کاربردی تدریس می شود



معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ۱۲ درصد آموزش دانشجویان کشور را شامل آموزش های مهارتی دانست.

رجبپعلی برزوئی گفت: تلاش برای افزایش سهم آموزش های مهارتی تا سقف ۴۰ درصد در علوم پایه و ۶۰ درصد در دیگر زمینه ها برای دانشجویان از مهم ترین برنامه های دانشگاه علمی کاربردی است.

وی تأکید کرد: راه اندازی مراکزعلمی در کنار واحدهای تولیدی صنعتی، آموزش کارکنان دولت در ۲۰۰ رسته شغلی، ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای با دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارتقای سطح دانش علمی دانشجویان از دیگر برنامه های اجرایی این دانشگاه محسوب می شود.

برزویی افزود: ۶۰۰ رشته شغلی کشور هم اکنون در دانشگاه های علمی کاربردی تدریس می شود.

وی تصریح کرد: افزایش این تعداد شغل با توجه به نیاز استان ها و هر منطقه، از اهداف توسعه مشاغل به شمار می رود.

چهارمحال و بختیاری در زمینه های صنعت و کشاورزی قابلیت های بالایی برای توسعه دارد



استاندار چهارمحال و بختیاری این استان را دارای قابلیت های بسیار بالا دانست و بیان داشت: چهارمحال و بختیاری در همه حوزه ها توانمدی و استعداد بالایی برای توسعه دارد.



علی اصغر عنابستانی گفت: چهارمحال و بختیاری در زمینه های صنعت، خدمات و کشاورزی قابلیت های بسیار بالایی دارد.

وی تأکید کرد: آموختن دانش های روز به فراگیران در راستای توسعه هرچه بیشتر ضرورت دارد.

عنابستانی افزود: ارتقای سطح فنی در کنار دانش نظری اهمیت زیادی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دانش فنی در ایجاد و پایداری اشتغال نقش بسزایی دارد.

وی گفت: هم اکنون ظرفیت مراکز علمی چهارمحال و بختیاری در شرایط مطلوبی قرار دارد.

عنابستانی بیان کرد: برنامه ریزی برای ایجاد مراکز علمی در کنار واحدهای صنعتی مادر و ارتقای سطح دانش افراد از مهم ترین برنامه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.