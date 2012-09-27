ادعاهای استکبار مبنی بر حمله به ایران گزافه گویی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیب دوم پاسدار محمدعلی آسودی صبح پنجشنبه در جمع سربازان و پاسداران در حسینیه فضلابن شاذان آموزشگاه شهید هاشمینژاد نیشابور اظهارکرد: ما با هیچ کشوری سر جنگ نداریم ولی در برابر تجاوزات از کشورمان مردانه دفاع میکنیم.
وی با اشاره به اینکه ایران هماکنون به یک قدرت منطقهای تبدیل شدهاست یادآور شد: متاسفانه زمانی مستشاران آمریکایی در ایران حق توحش میگرفتند و ایرانیان را آدم حساب نمیکردند ولی امروز برای گفتگو با ما التماس میکنند.
این مقام مسئول گفت: ملتهای مسلمان باید ایستادگی کنند وگرنه دشمن دست از خباثت خود و جنگ با مسلمانان برنمیدارد.
وی افزود: هجمههای فرهنگی دشمن به جوانان کشور و هیچگاه در پایان جنگ، جوانان کشور این همه هجمه را متحمل نبودند.
وی با اشاره به مدیریت جنگ گفت: مدیریت هشت ساله جنگ تحمیلی با جوانان کشور بود و میانگین سنی فرماندهان جنگ از 18 تا 26 بوده است و دفاع مقدس را طولانی ترین، بینظیرترین، پیچیدهترین و ناعادلانه ترین جنگ جهان معرفی کرد.
سردار آسودی بیان داشت: امام خمینی(ره) چون نهضت را با جوانان شروع کرد به آنان اعتماد داشت و هماکنون نیز مقام معظم رهبری برخلاف حرفهای بعضیها که میگویند گسست نسلها بهوجود آمده است، بسیار به جوانان کشور اعتماد دارند.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با بیان اینکه گرفتن خرمشهر توسط جوانان بهوجود آمد اظهار داشت: جوانان آنچه که در توانشان بود، خرج کردند و در هشت سال جنگ نابرابر ایستادگی کردند.
سرتیب دوم پاسدار آسودی به شرایط اول جنگ و بهظاهر پیروز بودن دشمن و گرفتن بعضی از شهرهای عمده و بمباران شهرها و حمایت تمام دنیا از صدام اشاره و بیان کرد: در همان زمان امام خمینی(ره) با اقتدار گفت که چنان سیلی به صدام میزنیم که از جایش بلند نشود و همین سیلی را هم زد.
وی یادآور شد: در هیچ جای دنیا رئیس جمهور یک کشور نفر اول خیانت به آن کشور نیست ولی در چند ماه ابتدایی جنگ بهدلیل فرماندهی بنیصدر، رزمندگان بسیار با مشکل روبرو بودند.
سردار آسودی همچنین با اشاره به ساخت فیلم موهن به پیامبر اعظم(ص) تاکید کرد: آنچنان انتقامی از کارگردان این فیلم خواهیم گرفت که برای دیگران درس عبرت باشد.
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