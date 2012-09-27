نمایشگاه دفاع مقدس بلندگویی برای انعکاس دوران جنگ است

امیرحسین باقرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس گفت: شهدا، جانبازان و رزمندگان ما همیشه مسئول بوده و رزمندگان کسانی هستند که تیر و ترکش نخوردند اما در عملیات حضور داشته و شامل خانواده های ایثارگران و حتی پدران شهدا به حساب می آیند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه برای انعکاس کار بزرگ و ارزشمندی است که همه مردم ایران و به ویژه همه آنهایی که در جنگ به هر نحوی حضور داشته، برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری اشاره کرد: با این کار بزرگ برای خودمان یادآوری می کنیم که نسل جبهه و جنگ بوده و باید برای آیندگان الگو باشیم.

باقرنژاد با اشاره نبرد حق و باطل که از صدر اسلام وجود دارد بیان کرد: از زمان پیامبر اسلام، امامان و انبیاء واقعه کربلا نبردهایی بین حق و باطل بوده و واقعه کربلا تنها 10 روز نبوده اما ما به این دلیل به 10 روز تکیه می کنیم زیرا این 10 روز برجسته است.

نسلی که در دفاع مقدس بوده اند نسل عادی نیستند و افتخار آفرین هستند

وی ادامه داد: نسلی که در دفاع مقدس بوده اند نسل عادی نیستند و افتخار آفرین هستند؛ کسانی که در هشت سال دفاع مقدس شرکت داشتند، باید شاکر پروردگار باشند.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه روحیه بسیج روحیه خدمت است تاکید کرد: هر فردی رو حیه خدمت دارد، می تواند بگوید من بسیجی هستم و کسانی که در این لباس در زیر این خیمه هستند، باید شاکر خدا باشند.

وی با اشاره به هتک حرمت به ساحت پیامبر(ص) گفت: این هتک حرمت ها تنها برای آمریکا نیست و کشورهای اروپایی نیز در این امر شرکت دارند و هم اکنون پرچم خودشان را به دست فرانسه داده اند اما تمامی این کشورها در زیر این پرچم قرار گرفته اند.

باقرنژاد در پایان افزود: قصد این کشورها از هتک حرمت به دین، دین زدایی است و ما باید با کشورهای دیگر وحدت داشته و در مقابل استکبار ایستادگی کنیم.