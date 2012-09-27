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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

علایی عنوان کرد:

صادر کنندگان زعفران در اردبیل برای استاندارد اقدام نمی کنند

صادر کنندگان زعفران در اردبیل برای استاندارد اقدام نمی کنند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل از عدم درخواست و اقدام صادرکنندگان زعفران در اردبیل برای دریافت نشان استاندارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه صادرات استان اردبیل گفت: اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی آمادگی همکاری نزدیک برای گرفتن نشان استاندارد زعفران صادراتی از اردبیل را دارد اما صادرکنندگان اقدامی در این مورد انجام نداده اند.

وی در پاسخ به انتقادات در مورد عدم همکاری اداره استاندارد با صادرکنندگان زعفران تصریح کرد: چند سال پیش یکی از صادرکنندگان زعفران از اردبیل برای دریافت استاندارد مراجعه کرده بود که از مراجعه وی استقبال کردیم اما آن صادرکننده دیگر به اداره استاندارد مراجعه نکرد.

علایی با بیان اینکه صادرکنندگان زعفران اگر برند اولیه را بگیرند مشکلی در دریافت استاندارد نخواهند داشت، افزود: اداره استاندارد آمادگی مساعدت به صادرکنندگان زعفران برای عقد قرارداد برای گرفتن برند اولیه را دارد تا محصولات این تجار در کوتاهترین زمان نشان استاندارد درییافت کرده و از گمرکات استان ترخیص شوند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با اشاره به برنامه های دولت برای تعامل با صادرکنندگان اضافه کرد: دولت از صادرکنندگان برای دریافت استاندارد و صادرات کالاها حمایت می کند.


 
کد مطلب 1706424

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