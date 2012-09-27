  1. اقتصاد
۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

جدول قیمت انواع سکه و ارز/

دلار 2720 شد/ سکه تمام 1 میلیون و 90 هزار تومان

دلار 2720 شد/ سکه تمام 1 میلیون و 90 هزار تومان

با وجود ثابت بودن قیمت جهانی هر اونس طلا به میزان 1757 دلار از روز گذشته تاکنون، قیمت سکه تمام هم اکنون به 1 میلیون و 90 هزار تومان در بازار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- ظهر امروز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 2720 تومان و سکه تمام به یک میلیون و 90 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت سکه تمام در حالی افزایش یافته است که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی همچنان 1757 دلار است.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 امروز پنج شنبه به شرح جدول ذیل است:
 
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)
دلارآمریکا 2660 2720
یورو 3410 3510
پوند 4250 4380
دلارکانادا 2600 2700
درهم 700 730
نوع سکه خرید (تومان) فروش (تومان)
سکه تمام طرح قدیم 1.050.000 1.090.000
سکه تمام طرح جدید 1.050.000 1.090.000
نیم سکه 520.000 540.000
ربع سکه 245.000 270.000
یک گرمی 136.000 147.000
 
 
 
 
کد مطلب 1706432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها