دلار 2720 شد/ سکه تمام 1 میلیون و 90 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- ظهر امروز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 2720 تومان و سکه تمام به یک میلیون و 90 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت سکه تمام در حالی افزایش یافته است که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی همچنان 1757 دلار است.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 امروز پنج شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان) دلارآمریکا 2660 2720 یورو 3410 3510 پوند 4250 4380 دلارکانادا 2600 2700 درهم 700 730 نوع سکه خرید (تومان) فروش (تومان) سکه تمام طرح قدیم 1.050.000 1.090.000 سکه تمام طرح جدید 1.050.000 1.090.000 نیم سکه 520.000 540.000 ربع سکه 245.000 270.000 یک گرمی 136.000 147.000



