دلار 2720 شد/ سکه تمام 1 میلیون و 90 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ صرافیهای واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- ظهر امروز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 2720 تومان و سکه تمام به یک میلیون و 90 هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت سکه تمام در حالی افزایش یافته است که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی همچنان 1757 دلار است.
در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 12 امروز پنج شنبه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلارآمریکا
|2660
|2720
|یورو
|3410
|3510
|پوند
|4250
|4380
|دلارکانادا
|2600
|2700
|درهم
|700
|730
|نوع سکه
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1.050.000
|1.090.000
|سکه تمام طرح جدید
|1.050.000
|1.090.000
|نیم سکه
|520.000
|540.000
|ربع سکه
|245.000
|270.000
|یک گرمی
|136.000
|147.000
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