صحفي: هدف نمايشگاه ايجاد گفتگوي رودرو بين مردم و مطبوعات است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، دراين نشست ابتدا، صحفي ضمن اشاره به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري گفت : بايد ازظرفيت رسانه اي كشور براي قدرت بسيج كنندگي مردم به منظور جلب مشاركت بيشترمردم درتعيين سرنوشتشان استفاده شود واين نيازمند اين است كه اولا برخورد فعال و هدفمندي بامقوله انتخابات داشته باشند و همينطور در پي اين باشند كه با تقويت اعتماد واطمينان وايجاد اميدواري درمردم نسبت به حكومت تلاش شود كه انتخابات با توجه به خواسته مقام معظم رهبري با مشاركت هرچه بيشتر مردم انجام گيرد.

صحفي درادامه به برگزاري دوازدهمين دوره جشنواره مطبوعات اشاره كرد و گفت: امسال نيز اين نمايشگاه مانند سالهاي گذشته درمحل دائمي نمايشگاه هاي تهران از 13 تا 23 ارديبهشت برگزار خواهد شد. شعار نمايشگاه نيزبراساس شعاري كه مقام معظم رهبري درابتداي سال 84 تعيين كردند "مطبوعات، همبستگي ملي و مشاركت عمومي" تعيين شده است

وي افزود: در اين نمايشگاه موسسات مطبوعاتي، روزنامه ها، نشريات، مجلات تخصصي و بخصوص نشريات محلي و استاني حضورخواهند داشت. سال گذشته شاهد حضور حدود 1000 عنوان نشريه در نمايشگاه مطبوعات بوديم. انتظارما اين است كه امسال اين آمار بالاتر از سال گذشته باشد چون در طي سال هاي 82 و 83 تعداد زيادي مجوز صادر شده است كه اگر حتي نيمي از آنها امكان انتشار پيداكرده باشند تعداد زيادي عنوان نشريه براي اولين بار درنمايشگاه حضور پيدا مي كنند.

وي افزود: خبرگزاريهاي دولتي و غير دولتي حضور فعال خواهند داشت و همچنين موسسات خدمات رسان به مطبوعات، انجمن ها و تشكل هاي مدني كه در ارتباط با مقوله روزنامه نگاري و مطبوعات فعاليت دارند نيز حضور دارند.

همچنين در ادامه ارتباط با برگزاري نشست هاي جشنواره گفت: به رسم سالهاي گذشته، نشست هاي تخصصي توسط مركز تحقيقات و مطالعات رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، برگزار خواهد شد. در غرفه ها نيز به ابتكار روزنامه ها، خبرگزاريها و ساير شركت كنندگان نيز نشست هايي در ارتباط با حوزه هاي مطبوعات آزادي بيان، آزادي قلم و ساير مسايل سياسي و فرهنگي بحث و گفت و گو خواهد شد، كه با توجه به به نزديك بودن برگزاري انتخابات رياست جمهوري انتظار مي رود كه اين بخش با شكوه تر و با حضور فعال روزنامه ها و مسوولان مطبوعاتي برگزار شود.

صحفي در ادامه به هدف نمايشگاه دوازدهم اشاره كرد و گفت: هدف نمايشگاه اولا ايجاد امكان گفت وگوي رو در رو بين مردم و مطبوعات است. مطبوعات نوعي واسطه بين مردم و حاكميت را ايفا مي كنند و اين گفت وگوي صميمي و رخ به رخ باعث مي شود كه روزنامه ها بتوانند مخاطبين خود را ارزيابي بكنند و نظرات آنها را جويا شوند. همچنين آشنايي مردم با نشريات جديد براي ما بسيار حائز اهميت است، چون در اين سالها عناوين بسياري نشريه به حضور مطبوعات وارد شده اما خوب معرفي نشده اند.

وي افزود: بهترين شبكه اطلاع رساني براي ما، حضور آنها در نمايشگاه است كه مردم بتوانند اين نشريات را بشناسند و از آنها استفاده بكنند.

وي گفت: همين طور در هنگام برگزاري نمايشگاه تبادل تجربيات خوبي بين موسسات مطبوعاتي صورت مي گيرد و ما حتي شاهد آن بوده ايم كه قراردادهاي همكاري هم در نمايشگاه شكل مي گيرد، كه مي تواند به توسعه مطبوعات كشور منجر شود.

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد افزود: نكته ديگري كه مي خواهيم در نمايشگاه امسال در كانون توجه روزنامه نگاران باشد بحث ميثاق اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري است. اين ميثاق چندي پيش طي مراسمي تقديم نمايندگان تشكل هاي مدني شد. از آنجايي كه تصويب اين ميثاق يك امر حكومتي ودولتي نيست، بلكه مي تواند بر آمده از جامعه مطبعاتي كشور باشد، بنابر اين علاقمند هستيم، خود جامعه روزنامه نگاري و خبرنگاري در تكميل و اصلاح آن به ما كمك كنند. به همين منظوردر نمايشگاه غرفه اي ايجاد خواهد شد كه در اين غرفه صرفا نظرات روزنامه نگاري راجع به اين امر دريافت خواهد شد و بعد از جمع بني نظرات آن را به تصويب خود روزنامه نگاري مي رسيانيم.

در اين جلسه همچنين مهندس يوسف پور، مديرعامل تعاوني مطبوعات، مبني بر اينكه كليه امور مربوط به برگزاري نمايشگاه به اين تعاوني واگذار شده است، حضور داشت و گفت: در دوره هاي گذشته يكي مصوبات مجلس مبتني بر اين بود كه از حجم دولت كاسته شده، و فعاليتهاي دولت ازمرحله تصدي گري وارد مرحله سياست گذاري شود، كه اين كار بسيار مشكلي است، چون تاكنون دولت همه كاره بوده و جهت واگذاري اين مسووليت ها به بخش خصوصي مشكلات بسياري وجود دارد. ما واگذاري امور برگزاري جشنواره مطبوعات در اين دوره به شركت تعاوني مطبوعاتي را به فال نيك مي گيريم.

وي افزود: اگر همه نهادها از جمله وزارت ارشاد برخي از فعاليت هاي خود را به نهادهاي مدني واگذار كند، شاهد شكوفايي بيشتر در عرصه هاي مختلف خواهيم بود.

در پايان اين جلسه، خبرنگاران و روزنماه نگاران به طرح سوالات خود پيرامون دوازدهمين نمايشگاه پرداختند.