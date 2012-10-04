بانگ ناقوس نزاع خیابانی درالبرز / گوش هایی که نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت بزرگترین سرمایه یک استان و کشور و همچنین مجوز ادامه زندگی اجتماعی و از همه مهم تر رونق صنعت گردشگری است.اگر در یک کشور و استانی امنیت کافی وجود نداشته باشد هیچ گردشگری و سرمایه گذاری به آن استان یا کشور سفر نخواهد کرد.



امروز وقتی که نام کرج در شهر و استان های مختلف کشور برده می شود اولین موردی که به ذهن مردم خطور می کند جرم خیزی استان البرز است که البته چنین ذهنیتی بی علت نیست.

کشته شدن روح الله داداشی و مهرداد امینی دوچرخه سوار قهرمان ایران و درخشیدن نام کرج در صفحه حوادث روزنامه ها از جمله نمونه های بارز برای اثبات این موضوع است که متاسفانه ماحصل افزایش نزاع و درگیری خیابانی در کرج کشته شدن قهرمان و سرمایه های با ارزش ایران است.



نزاع و درگیری خیابانی نتیجه چیست؟ آیا دستگیری مجرمان این دو قهرمان و مجازات سریع آنها دردی را دوا می کند و راه حل این بزهکاری و معضل اجتماعی در کرج است؟

در حالی نرخ ناهنجاری اجتماعی استان البرز 18 درصد است یعنی 6 برابر نرم کشور و همچنین نرخ بیکاری استان البرز حدود 21 درصد یعنی بالاترین نرخ بیکاری در کشور است که با ناهنجاری اجتماعی رابطه مستقیم دارد.



استنتاجی که از این قضایا شهروندان به اشتباه می کنند این است ؛"وقتی چنین حوادث ناگواری را مشاهده می کنند تمام تقصیرها از جانب دستگاه انتظامی و نظامی استان است" در صورتی که چنین قضاوتی صحیح نیست چرا که بروز ناهنجاری و بزهکاری ها در جامعه نتیجه ضعف دستگاه های مرتبط با این موضوع است.

اگر اشتغال به خوبی در استان و کشور ایجاد شود و بیکاری در سطح جامعه نباشد آیا دیگر شاهد افزایش جمعیت معتادان استان، نزاع و درگیری خیابانی و ... خواهیم بود؟



مسئولان استان ما به گونه ای آمار و اطلاعات می دهند که البرز هیچ مشکلی ندارد و از همه مهم تر استان البرز را یکی از امن ترین استان کشور می نامند در صورتی که شهروندان البرزی به ویژه خودروداران البرزی بهتر می توانند در خصوص امنیت اجتماعی البرز نظر دهند و به امنیت آن نمره دهند.



مسئولان استان همیشه در سخنرانی خود به جای حل مشکل ناهنجاری و معضلات شهری به وجود چند زندان بزرگ در کرج و مهاجرت بی رویه اشاره می کنند شاید تمام این ضعف ها به خاطر مهاجرت بی رویه و وجود چندین زندان بزرگ در استان البرز است و مسئولان و دستگاه ها ما هیچ کاستی و ضعفی ندارند.



در حال حاضر چنین شرایطی در استان البرز حاکم است آیا در سخنرانی ها تکرار اینکه چند زندان بزرگ و مهاجرت بی رویه در استان البرز وجود دارد جزو توجیه، مشکلی را حل می کند؟



توجه به صنعت گردشگری راه حل بسیاری از مشکلات اجتماعی است



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توجه به صنعت گردشگری راه حل بسیاری از مشکلات است، اظهار داشت: دلیل تاکید بنده این است که صنعت گردشگری با کمترین هزینه بیشترین اشتغال را در سطح جامعه ایجاد می کند.

محمدرضا پوینده افزود: زمانی که اشتغال زایی در جامعه افزایش پیدا کند از طرف دیگر آمار طلاق، اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ ناهنجاری اجتماعی استان البرز 18 درصد است که 6 برابر نرم کشوری است و همچنین نرخ بیکاری استان البرز 22 درصد یعنی بالاترین نرخ بیکاری کشور.



وی با بیان اینکه رابطه مستقیم بین بیکاری و ناهنجاری اجتماعی از جمله طلاق و قتل و بزهکاری اجتماعی وجود دارد، اضافه کرد: با ورود هر گردشگری یک تا ده فرصت شغلی و همچنین ده ها صنف شغلی درگیر می شوند و بی دلیل نیست که 100 کشور دنیا ارز آوری اول کشورشان از گردشگری است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: با ده میلیون تومان می توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم و باید صنعت گردشگری مورد حمایت قرار گیرد.



پوینده تصرح کرد: از 1990 ترکیه به بحث گردشگری توجه کرد که از یک میلیون ورود گردشگر به 30 میلیون نفر رسیده است و امروزه جزو ده کشور برتر گردشگری و توریستی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: 6 سال است در ایران به گردشگری توجه می شود و گردشگری به راحتی ایجاد اشتغال می کند و این صنعت ارتباط مستقیم با امنیت ملی، تحکیم بنیان خانواده دارد.

توسعه صنعت گردشگری در گرو فراهم کردن زیر ساخت ها است



وی همچنین گفت: اگر در حوزه زیر ساخت ها را فراهم کنیم می توانیم صنعت گردشگری را توسعه دهیم و اگر توریست ها ذهنیت خوب از مقصد گردشگری ایران داشته باشند قطعاً صنعت گردشگری رونق پیدا می کند.



وی تصریح کرد: اگر گردشگری صنعت اول کشور ما باشد خیلی سریع دچار تلاطم نمی شویم و به همین دلیل می گویند که توسعه پایدار است.



دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرج دارای جمعیت دو میلیون نفری است که برای هر 96 نفر یک پرونده کیفری به دادسرا ارجاع داده می شود.





سرقت و ضرب و جرح و مواد مخدر بیشترین موارد ارجاعی است

علی فرهادی افزود: دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه سرقت، ضرب و جرح، مواد مخدر بیشترین موارد مطرح شده است، اضافه کرد: در قسمت توزیع مواد مخدر، مصرف و قاچاق و تولید مواد صنعتی بیشتر مطرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه 85 هزار پرونده سال 90 به دادسرای کرج وارد و حدود 21 هزار پرونده به کیفرخواست منجر شد، اضافه کرد: یک چهارم پرونده ها احراز مجرمیت شده به دادسرای کرج ارجاع داده شده است.

متعادل سازی تعداد زندان های کرج و فراهم کردن زیرساخت ها برای اقوام مختلف



نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر متعادل سازی زندان های کرج و فراهم کردن زیرساخت برای اقوام مختلف تاکید کرد.

محمد جواد کولیوند گفت: حضور اقوام و اقشار مختلف و تنوع فرهنگ در استان البرز می تواند بر توسعه و رشد فرهنگی، اقتصادی و عمرانی این استان دامن زده و البرز را سرآمد استانهای کشور کند.

وی ادامه داد: امنیت همچون نان شب بسیار اهمیت دارد و نباید اجازه دهیم که ذهنیت مردم ایران در خصوص کرج بد شکل گیرد.



کولیوند گفت: اقدامات کارشناسانه و ایجاد زیرساخت های فرهنگی، عمرانی و اقتصادی متناسب با تنوع فرهنگ های موجود در استان می تواند فرصت های بی بدیلی را برای استان رقم زند.





وی تصریح کرد: همین فرصت های بی بدیل با اندکی بی تدبیری و عدم هوشیاری در کنترل و جهت دهی فرهنگ ها می تواند تهدیدی جدی را برای استان دامن زند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: نباید اجازه دهیم تنوع اقشار و اقوام در البرز، استان را به جولانگاهی برای جرم و جنایت کارشکنی ها تبدیل کند.

کولیوند برقراری امنیت و نظم و رفاه اجتماعی در استان را وظیفه همه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان دانست و گفت: در برقراری امنیت تنها نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی مسئول نبوده و همه باید در این مهم خود را مسئول بدانند.

جلوگیری از نزاع خیابانی فقط وظیفه پلیس نیست



جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چرا اطلاعات و جزئیات قتل مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری کشور ارائه نشد اظهار داشت: در اولین زمان ممکن بعد از واقعه امیر گودرزی فرمانده انتظامی استان اطلاعات و جزئیات لازم را به صورت صریح اعلام کرد.



سرهنگ علی صالحی تصریح کرد: همه زوایای پرونده قتل مرحوم امینی واضح و روشن بود و هیچ نقطه مبهمی وجود نداشت که پلیس بخواهد در اطلاع رسانی کوتاهی کند.



صالحی گفت: اختلاف نظر و دعوای دو جوان به دخالت پدر انجامیده و سرانجام در یک نزاع و دعوای خیابانی امینی توسط پدر طرف دعوا و با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیده است.



وی در پاسخ به این سوال که چرا به مقوله قتل مرحوم امینی مانند مرحوم داداشی اهمیت داده نشد گفت: به هرحال قتل قتل است و پلیس به همه آنها یکسان رسیدگی می کند.

گزارش: مهدی دهقان