148 هزار تن شیره سقز در استان کردستان برداشت شد

پیمان باباپیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر با برداشت148 هزار تن شیره استان کردستان مقام نخست کشوری را در برداشت شیره سقز به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هفت درصد مساحت جنگل های کردستان یعنی 374 هزار هکتار را درختان بنه تشکیل می دهند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی کردستان با اشاره به اینکه جنگل های مریوان، سقز، سروآباد، کامیاران، سنندج و بانه پوشیده از درختان جنگلی بنه است، بیان کرد: استفاده درست از این ظرفیت می تواند در بحث صادرات شیره سقز به کشورهای هم جوار موثر باشد.

باباپیری یادآور شد: شیره سقز، صمغی به رنگ سبز خیلی روشن، غلیظ و بسیار چسبنده است که استفاده دارویی فراوان دارد و به عنوان یک ملین قوی در درمان یبوست و ناراحتی های گوارشی استفاده می شود.

وی ادامه داد: در کردستان مهمترین بهره برداری از شیره سقز در تهیه آدامس است که سالانه دو و نیم میلیارد دلار درآمد عاید بهره برداران می شود

.سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان کردستان گفت: قیمت هر کیلو شیره سقز تولید شده بین 35 تا 40 هزار تومان متغیر است که در صورت فرآوری و تبدیل به آدامس طبیعی در کارخانجات تا پنج برابر ارزش افزایش می یابد.

باباپیری اظهار داشت: وجود صنایع تبدیلی یکی از انگیزه های اصلی گسترس برداشت شیره سقز در استان کردستان است و در سه ماه گذشته از استان کردستان 200 تن آدامس طبیعی ون به کشورهای عراق، امارات، کویت و کانادا صادر شده است.

فعالیت11 هزار بهره بردار در برداشت شیره سقز

وی افزود: در حال حاضر11 هزار بهره بردار در کار برداشت شیره سقز در این استان فعالیت می کنند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی کردستان با اشاره به تاثیرات منفی ریزگردها بر نحوه عملکرد درختان بنه و انسداد منافذ حیاتی آن، بیان کرد: بر اساس اعلام شورای عالی جنگل و مرتع کشور و با هدف حفظ حیات این درختان، برداشت شیره بنه امسال محدود شده است.

باباپیری یادآور شد: انتظار می رود با رفع مشکل ریزگرد در استان و برنامه ریزی درست شاهد توسعه و افزایش برداشت این محصول در استان باشیم.