چهار کشور خارجی برای شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی وارد مریوان شدند

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این گروه ها با کارهای "اهل کجایی" به کارگردانی "میشائیل اولفیک" از آلمان، "زندگی ببخش" به کارگردانی "هونه ر تاهیر" از کردستان عراق و اجرای کارگاهی کشورهای لهستان و فرانسه در این جشنواره شرکت کرده اند.

ئاوات حسامی ادامه داد: این کشورها برای دومین بار است که در جشنواره حضور دارند و سال گذشته نیز در این جشنواره شرکت کردند.

وی روزهای اجرای تئاتر این گروه ها را شنبه، یکشنبه و دوشنبه هشتم، نهم و دهم مهر ماه سال جاری در محل پارک ملت و محدوده دریاچه زریوار بیان کرد و گفت: تئاتری که توسط این گروه ها اجرا می شود کار دکور زیاد ندارد.

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار امیدواری کرد در جشنواره های بعدی تئاتر خیابانی شاهد حضور کشورهای دیگر از آسیای میانه باشد.

سه کارگاه آموزشی اجرا می شود

حسامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جریان برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان سه کارگاه آموزشی توسط کشورهای خارجی اجرا می شود.

وی افزود: در راستای بهره گیری از توانائی ها و دانش های گروه های خارجی توسط افراد و گروه های شرکت کننده در هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان سه کار گاه اموزشی توسط گروه های فرانسه و لهستان برگزار می شود.

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: این سه کارگاه آموزشی در سه روز و با سه عنوان "توجه به پیشینه نمایش های خیابانی"، "فهرست نویسی از انواع مختلف نمایش های خیابانی" و"توجه به ارتباط اجراهای خیابانی با فضای عمومی و تماشاگران" برگزار می شود.

هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از هفتم مهر ماه با به راه افتادن کارناوالی در میدان تئاتر مریوان که شانو نام دارد آغاز به کار می کند.