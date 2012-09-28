75 درصد تسهیلات اشتغالزایی مددجویان کردستان پرداخت شد

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمیته امداد با بهره گیری از منابع مالی داخلی و تسهیلات بانکی در سال جاری توانسته زمینه تحقق 75 درصد اشتغالزایی مددجویان این نعاد مقدس را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از نه هزار و 700 فرصت شغلی برای افراد نیازمند فراهم شده است، افزود: انتظار می رود با بهره گیری از امکانات مالی درون سازمانی و مصوبات سفرهای رهبری شاهد ایجاد فرصت های شغلی بیشتر باشیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: در سال جاری سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به مددجویان با کاهش 50 درصدی یک میلیارد و 700 تومانی رو به رو شده است.

اعتبار کمیته امداد امام خمینی با رشدی 30 درصدی روبه روستموسی نژاد یادآور شد: خوشبختانه در سال جاری اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) با رشد 30 درصدی مواجه شده و به 80 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی توانمند سازی مددجویان را اولویت های کاری این نهاد مقدس دانست و بیان کرد: انتظار می رود با افزایش اعتبارات، مدیریت درست و تعامل بهتر با بانک های عامل در آینده نزدیک شاهد کاهش محرومیت در استان باشیم.