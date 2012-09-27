سیمای شهری در قزوین بومی سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنج شنبه در جلسه فعالان سیما و منظر شهری که در محل اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد اظهارداشت: امروز یکی از وظایف مهم شهرداریها تلاش در برای زیباسازی چهره شهرها و ایجاد فضایی دلنشین برای ساکنان و رهگذران است.

وی، همچنین خواستار تحول در سیما و منظر شهرهای استان قزوین شد و در خصوص حمایت از برنامه های مجمع فعالان سیما و منظر شهری و ضمانت اجرایی تصمیمات این مجمع قول مساعد داد.

محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه وشهرسازی قزوین هم در این جلسه با اشاره به فعالیت های صورت گرفته به منظور ارتقاء سیما و منظر شهری در این استان بیان کرد: برای تحقق برنامه های این مجمع تعامل و همکاری تمامی نهادهای مسئول در این زمینه به ویژه شهرداریها، نظام مهندسی، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی ضروری است که در استان قزوین با توجه به تعامل این نهادها شاهد اجرای برنامه های پیش بینی شده و اقدامات مناسبی برای ارتقاء سطح آراستگی شهرها بوده ایم.

حامد مانی فر دبیر مجمع فعالان ارتقاء سیما و منظر شهری استان قزوین هم در این جلسه با ارائه گزارشی عنوان کرد: تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی و اجرای نماهای ساختمانی ، بومی سازی الگوها متناسب با فرهنگ مردم و انتقال تجربیات و برنامه های اجرا شده در شهر قزوین به دیگر شهرهای استان از جمله برنامه هایی بوده که تاکنون در مجمع فعالان ارتقاء سیما و منظر شهری در خصوص آن تصمیم گیری شده است.

مدیرفنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: برگزاری همایش با موضوعات مختلف، اجرای نقاشی دیواری و ساماندهی معابر و خیابانها از دیگر اقدامات این مجمع طی سالهای اخیر بوده است.

مجمع فعالان ارتقاء سیما و منظر شهری سال 1388 در استان قزوین تاسیس شده است.



