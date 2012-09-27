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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

کریمی:

خشکسالی ضربات سختی به پیکره اقتصاد عشایر ایلام وارد کرده است

خشکسالی ضربات سختی به پیکره اقتصاد عشایر ایلام وارد کرده است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: خشکسالی ضربات سختی به پیکره عشایر ایلام وارد کرده است.

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشکسالی در چند سال اخیر یاعث خسارات فروان به زندگی عشایر ایلام شده است.

وی بیان داشت: در چند اخیر روند کاهش محصولات دامی عشایر استان دلیل محکمی بر این قضیه است.

کریمی تصریح کرد: باید برای مقابله با خشکسالی برنامه ها و اعتبارات ویژه به عشایر استان ایلام تعلق گیرد زیرا عشایر استان نقش مهمی در تولیدات دامی در استات و کشور دارند.

وی ادامه داد: عشایر ایلام با 80 هزار نفر جمعیت دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام هستند.

این مسئول بیان داشت: مسئولان استانی و کشوری باید از محل منابع مواد 10 و 12 حوادث و خشکسالی به منظور تأمین علوفه یارانه ای عشایر و تأمین آب آشامیدنی عشایر و دام و جلوگیری از مشکلات عدیده آنان اعتبار مورد نیاز را به موقع تخصیص دهند.

کد مطلب 1706490

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