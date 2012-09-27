خشکسالی ضربات سختی به پیکره اقتصاد عشایر ایلام وارد کرده است

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشکسالی در چند سال اخیر یاعث خسارات فروان به زندگی عشایر ایلام شده است.

وی بیان داشت: در چند اخیر روند کاهش محصولات دامی عشایر استان دلیل محکمی بر این قضیه است.

کریمی تصریح کرد: باید برای مقابله با خشکسالی برنامه ها و اعتبارات ویژه به عشایر استان ایلام تعلق گیرد زیرا عشایر استان نقش مهمی در تولیدات دامی در استات و کشور دارند.

وی ادامه داد: عشایر ایلام با 80 هزار نفر جمعیت دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام هستند.