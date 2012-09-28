تقدیر از قوه قضائیه برای اجرای عدالت اسلامی/ پرونده کوی دانشگاه و کهریزک نهایی شود

مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات چند روز اخیر دستگاه قضا در برخورد با مجرمان دانه درشت گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم از انقلاب اسلامی عدالت و انصاف در برخورد دستگاه قضائی با همه متخلفان در همه سطوح است.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگاه قضائی دچار تغییرات زیادی شد، گفت: با این وجود شاهد بودیم بعد از انقلاب اسلامی در برخی موارد در برخوردهای قضائی مسامحه‌هایی صورت می‌گرفت که این در شان انقلاب ما نبود.

دبیر دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: در چند روز اخیر شاهد هستیم که قوه قضائیه برخورد قاطع، عادلانه و قانونی با افراد و شخصیت‌هایی که شاید احساس می‌شد دارای حاشیه امنی هستند صورت داد که این جای خوشحالی دارد.

امیریان خاطرنشان کرد: جنبش دانشجویی بسیار خرسند است که دستگاه قضائی از ظرفیت استثنایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی دارا است و به نوعی نماد عدالت اسلامی در جهان به شمار می‌رود به خوبی استفاده کرده است.

دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان این که برخوردهای اخیر قوه قضائیه عادلانه و منصفانه و در راستای رعایت عدالت اسلامی بوده است، گفت: در چند روز اخیر شاهد هستیم قوه قضائیه بدون نگاه به مسئولیت افرادی مانند جوانفکر که مشاور رئیس جمهور است و یا مهدی و فائزه هاشمی که وابستگی به یکی از شخصیت‌های نظام دارند و یا سعید تاجیک که با وجهه انقلابی به دلیل توهین به فائزه هاشمی دستگیر شده برخورد می کند، همه اینها نشان می‌دهد قوه قضائیه روند عدالت اسلامی را در حال حاضر به بهترین شکل اجرا می‌کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتظار دانشجویان این است برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مجرمان همیشگی و نه به خاطر برخی شرایط خاص سیاسی باشد، گفت: مطالبه دیگر جنبش دانشجویی این است که پرونده برخی از افراد که احساس می‌شود در مورد آنها مسامحه‌هایی صورت می‌گیرد به سرعت رسیدگی شود.

امیریان با بیان اینکه باید به سرعت به پرونده بازداشتگاه کهریزک که متهم اصلی آن سعید مرتضوی است رسیدگی شود، گفت:‌ همچنین ما خواستار این هستیم تا به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران که بیش از سه سال از وقوع آن می‌گذرد و تا کنون رسیدگی نشده پیگیری شود و به نتیجه قطعی برسد.

وی همچنین خواستار این شد تا قوه قضائیه در خصوص اتهاماتی که به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وارد است هر چه زودتر نتیجه رسیدگی ها را اعلام کند.

دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه قطعاً رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت حلاوت و شیرینی عدالت اسلامی را به مردم می‌چشاند، گفت: قطعاً رسیدگی سریع به پرونده‌ها موجب خواهد شد تا افکار عمومی نسبت به دستگاه قضائی دیدگاه مثبت تری پیدا کنند، همان گونه که در چند روز اخیر نیز با برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه مردم خوشحال شدند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی اقدامات دولت در چند سال اخیر خلاف قانون بوده است و شاهد بوده‌ایم که دولتی ها در چند نوبت قانون را دور زده‌اند، گفت: دستگاه قضائی باید در این زمینه هوشمند باشد و این گونه نباشد که برخی قانون‌دانان قانون گریز از دست دستگاه قضا بگریزند.

امیریان در پایان خواستار رعایت تقوای سیاسی از سوی رسانه‌ها شد و گفت: دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم با رسانه‌هایی که به شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف اتهامات واهی وارد می‌کنند برخورد کند.