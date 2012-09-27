هشدار صریح انقلابیون یمن به عبدربه منصور/ مذاکره با القاعده مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، شورای ملی مستقل جوانان انقلابی یمن با اشاره به دعوت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از القاعده برای گفتگو، به شدت از این دعوت انتقاد کرد.

در بیانیه این شورا آمده است : دعوت رئیس جمهوری برای گفتگو با القاعده مردود و اهانتی به قربانیان القاعده و هزاران یمنی است.

شورای جوانان انقلابی یمن بیان کرد: القاعده جنایات زیادی علیه مردم یمن مرتکب شده است که از جمله آن می توان به حادثه السبعین، دانشکده پلیس، حمله به وزیر دفاع و حمله به عبداللطیف السید فرمانده کمیته های مردمی در استان ابین اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است : هر گونه تصمیم گیری در این باره از اختیارات رئیس جمهوری و دیگران خارج است و فقط مردم یمن می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.

شورای جوانان انقلابی یمن بیان کردند: این دعوت به مفهوم شریک کردن اعضای القاعده که هزاران یمنی را کشته اند در قدرت و پاداشی به جنایات آنهاست.

شایان ذکر است عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن دیروز از القاعده خواسته بود برای پیوستن به گفتگو میان گروههای سیاسی سلاح خود را بر زمین بگذارد.