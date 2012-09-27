دو ایستگاه آتش نشانی در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن روز آتش نشانی ظهر پنجشنبه آتش نشانیها با شرکت در مانور ویژه

فرارسیدن این روز را گرامی داشتند.

در مراسمی که با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار قزوین، مدیران شهری، ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر و اعضاء شورا، سرهنگ مظفر حسینی فرمانده پلیس راه استان در محل ایستگاه آتش نشانی شماره چهار مرکز آموزش امدادی و اطفاء حریق مینودر برگزار شد عملیات راپل و امداد از برج و تله سیژ برگزار شد.

علی شفیعی در این مراسم با تشریح فعالیت های سازمان آتش نشانی قزوین گفت:‌ ایثار، شجاعت و محبت آتش نشانان برگرفته از دفاع مقدس است که توانسته انگیزه خدمت در آنها را دو چندان کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین تصریح کرد: با همکاری مدیریت بحران استانداری، فوریتهای پزشکی، هلال احمر تلاش می کنیم تا با فرهنگ سازی و آموزش شهروندان زمینه کاهش آسیبهای حوادث را فراهم کنیم.

وی افزود: اگر شهروندان آموزش لازم را در خصوص مسائل ایمنی سپری کنند می توان امیدوار بود تا با افزایش مشارکت مردم و اعتماد سازی شاهد حوادث کمتری در شهر باشیم.

این مسئول یادآورشد: رسانه ها به ویژه صداوسیما نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و مهارتی شهروندان دارند و امیدواریم روند همکاری تداوم یابد.

شفیعی بیان کرد: 200 مورد خبر و گزارش و عکس در رسانه های استان از فعالیت شهرداری منعکس شده و مردم در جریان خدمات این سازمان قرار گرفته اند.

فعالیت هشت ایستگاه آتش نشانی

این مسئول اظهارداشت: در حال حاضر هفت ایستگاه آتش نشانی ثابت و یک ایستگاه سیار و در اختیار داشتن150 نیروی ستادی و عملیاتی در خدمت رسانی به مردم تلاش می کند و با رعایت استاندارد جهانی که برای هر 50 هزار نفر جمعیت یک ایستگاه شرایط خوبی داریم.

وی افزود:‌ دو ایستگاه جدید آتش نشانی نیز در محدوده خیابان امام خمینی(ره) و ناحیه چوبیندر در دست ساخت است و با توجه به معین بودن قزوین برای استان تهران با تجهیز و ساخت ایستگاههای جدید قدرت مانور نیروهای امدادی بیشتر می شود.

شفیعی اظهارداشت: امدارسانی و نجات از ارتفاع، چاه و آسانسور، حوادث و سیل، جستجوی غریق در کانالهای آب، اطفاء حریق و دهها مورد کمک رسانی توسط نیروی آتش نشان انجام می شود و با برخورداری از 30 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین در انجام وظیفه محوله تلاش می کنیم.



4500 مورد عملیات آتش نشانی در قزوین

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات یمنی شهرداری قزوین گفت: در سال گذشته توسط همکاران این سازمان بیش از

چهار هزار و500 مورد عملیات امدادی توسط آتش نشانان صورت گرفته که دو هزار مورد اطفاء حریق در شهر قزوین،

800 مورد در تاکستان و یک هزار مورد در الوند بوده است.

آموزش امداد و نجات 10 هزار نفر

شفیعی یادآورشد: با آموزش 10 هزار و 882 نفر در سال گذشته زمینه آشنایی علاقمندان با انواع راههای مقابله با حوادث را فرا گرفته اند که این روند امسال نیز تداوم خواهد یافت.

این مسئول گفت: 350 نفر ٱتش نشان در قزوین فعالیت می کنند که نیروهای جوان این سازمان به منظور حفظ آمادگی جسمانی با شرکت در مسابقات ورزشی توانسته اند مقام سوم کشوری را کسب کنند.

وی از دریافت دیپلم آتش نشانی توسط دانش آموزان مستعد هم خبر داد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش و دایر شدن مقطع متوسطه در رشته آتش نشانی 250 نفر در آزمون این رشته شرکت کردند که 130 نفر موفق به دریافت دیپلم آتش نشانی شدند.