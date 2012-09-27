امیر پوردستان: تقویم تاریخ دفاع مقدس دربرگیرنده حقیقت محض جنگ است

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم رونمایی از مجلدات11 الی 20 کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس عصر روز چهارشنبه 5 مهر با حضور امیراحمدی رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در این مراسم و پس ازخوشامدگویی رئیس فرهنگسرای بهمن امیرپوردستان در سخنانی با اشاره به سالروزعملیات ثامن‌الائمه وشکست حصرآبادان اظهارکرد: این‌عملیات دارای برجستگی‌های فراوانی بود که یکی از مهمترین آنها تحقق فرمان حضرت امام(ره) درباره شکست حصر‌آبادان پس از مقاومت 33 روزه خرمشهر و تصرف آن توسط ارتش بعثی بود.

وی ادامه داد: آبادان در آن ایام محاصره 20 درجه‌ای شده بود و مدافعین آن نیز در فشار فراوانی به سر می‌بردند.این عملیات پس از صدور فرمان حضرت امام(ره) و طرح ریزی با محوریت نیروی زمینی به انجام رسید.

پوردستان ادامه داد: با وجود اینکه در آن ایام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام توان در منطقه کردستان مشغول به فعالیت بود اما این عملیات را باید اوج وحدت وهمدلی میان ارتش و سپاه دانست. تا پیش از آن و به واسطه وجود بنی‌صدر، اجازه همکاری و همدلی میان ارتش و سپاه صادر نمی‌شد اما در این عملیات هردو سازمان نظامی درکنارهم توانستند کار را به سرانجام برسانند. این همدلی تا اندازه‌ای دارای اهمیت بود که توانست آنها را باور پیروزی برساند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: دفاع مقدس پیش از اینکه یک واقعه تاریخی به شمارآید یک حرکت فرهنگی ریشه دار در عاشورا بود و به همین خاطر، این فرهنگ که فرهنگ مقابل با ظلم است باید سینه‌ به سینه منتقل شود تا از تخریب در امان بماند.

پوردستان افزود: زمان زیادی برای تدوین تاریخ دفاع مقدس در دسترس ما نیست. این تاریخ یک گنج است و باید هر فرصتی را برای نگهدای آن غنیمت شمرد تا آیندگان از نداشتن آن حسرت نخورند.

وی تاکید کرد: شاید نیروی زمینی این موضوع را کمی دیر شروع کرده باشد اما آن را با قدرت و جدیت به جلو می‌برد و سکانداری این حرکت را نیز در دست کسانی نهاده است که آن را سلول به سلول درک کرده‌اند.

فرمانده نیروی زمین ارتش تصریح کرد: این کتاب بدون غرض نوشته شده است و واقعیت محض را در خود جای داده است.

همچنین در این مراسم سرتیپ دوم بازنشسته سعید پورداراب از گروه مولفین این کتاب در سخنانی عنوان داشت: شهید صیاد شیرازی پس از پایان جنگ تحمیلی هیچ هدفی را دنبال نمی‌کرد جر انتقال تجربیات هشت سال جنگ تحمیلی به نسل جوان ارتش و حتی غیرارتشی و سعی داشت تا مدارک و اسناد برجای مانده از جنگ را به صورت تدریجی جمع‌آوری کند.

وی افزود: در سال 1381 امیرمحمدی‌فر فرمانده وقت نیروی زمینی خواستار تدوین تاریخ دفاع مقدس به منزله یک موضوع حیاتی توسط این نیرو شد و دستور تدوین و این اثر را داد به گونه‌ای که نه کم و نه زیاد و به دور از خاطره‌گویی باشد.

وی افزود: امروز و پس از 10 سال این کتاب سند افتخار و ماندگار دفاع مقدس به شمار می‌رود و شاید 10 سال بعد دیگر توانایی جمع آوری آن وجود نمی‌داشت.

وی همچنین این کتاب را بزرگترین پروژه تدوین تاریخ دفاع مقدس دانست و گفت: این کتاب تنها با حمایت فرماندهان نیروی زمینی ارتش بود که توانست تدوین و منتشر شود.